Sós Fecó nem hiányozhat sehonnan, legalábbis ahol mulatozás van, ott biztosan megfordul – tudtuk meg az énekestől, ugyanis most igencsak felpezsdült körülötte az élet. A fellépések mellett ballagásokon, családi bulikon és persze lakodalmakon is találkozhatunk a mindig mosolygós fiatalemberrel. Ahogyan azt korábban megírtuk, februárban Fecó maga mögött hagyta Magyarországot, egészen Dubajig meg sem állt. Édesanyjával utazott télből a nyárba, és amellett, hogy fantasztikusan érezték magukat, a zenész klipet is forgatott a csodás helyszínen. – Nem mindennapi érzés volt Dubajban forgatni, viszont úgy érzem, igazán megérte. A dal már elérhető a videómegosztó portálokon, és nagyon úgy néz ki, igazán tetszik a közönségnek – fogalmazott a Naplónak Sós Fecó. Mint megjegyezte, ahogy kijött a zene, rengetegen írtak neki, gratuláltak, szóval célba ért a zeneszám üzenete: a magyar ember bárhol tud mulatni!

Sós Fecó most kis ideig a fellépésekre összpontosít, ám nem kell sokáig várni az új dalra. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a debreceni születésű fiatalember júliusban újabb zenével lepi meg követőit.

NE