Az idei szezonban mindössze tizenkét meccsen lépett pályára, így a középpályást a téli átigazolási időszakban már összehozták Ádám Martin klubjával, a dél-koreai Ulszan Hyundaijal, a Mocsi Attilát foglalkoztató török Rizesporral, és még olyan hírek is felröppentek, hogy hazatér kölcsönben a Fehérvár FC-hez – írta meg a Magyar Nemzet.

Még harcol a helyéért

A játékos menedzsere, Kövesdi Viktor elárulta, hogy Nagy Ádám nyárig biztosan Pisában marad, ugyanis szeretné kivívni a helyét a csapatban. – Csak a sajtóban jelentek meg találgatások, a mi részünkről és a klub részéről senki sem mondta, hogy Ádám a télen távozna a Pisától. Ő mindig úgy állt hozzá, hogy szeretné visszerezni a helyét a csapatban. Pályafutása korábbi szakaszaiban is volt már ilyen helyzetben, és akkor is sikerült bizonyítania. Nyárig mindenképp a Pisában képzeli el a jövőjét. Az előző két mérkőzés pedig azt mutatja, az edző is számít rá, tehát a klubnál sem téma a távozása – mondta el Kövesdi Viktor, a CMG menedzseriroda társtulajdonosa.

A Montenegró ellen 3-1-re megnyert Eb-selejtezőn Nagy Ádám rúgta a magyar válogatott harmadik gólját, és a magyar játékosnak feltehetően nagyon sokat érne a kimagasló mezőnymunkája és rutinja a nyári Eb-n is.