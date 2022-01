Ezzel együtt a szép számú közönség kisebb csodát láthatott, a törökök ugyanis három és fél perc játék után 2-1-re vezettek. Sőt, két góllal is elléptek, a nézők pedig egy pillanatra ki is fütyülték a csapatot. A csorbát gyorsan kiköszörülte a házigazda, előbb Zalánki Gergő talált be, majd Manhercz Krisztián duplázott. A törökök viszont a negyed vége előtt emberelőnyből egyenlítettek (4-4).

Attila Sezer, a török válogatott kapusa gólt kap a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának csoportkörében játszott Magyarország-Törökország mérkőzésén

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI