„Tavaly sikerült itt nyernünk, most is ez a célunk, de azt még nem lehet megmondani, mennyire lesz döntő ez a verseny a bajnoki cím szempontjából” – mondta Vincze Ferenc, aki hozzátette, 33 pontos előnyük birtokában elképzelhető, hogy egy dobogós helyezéssel is elégedettek lehetnek majd.