Mint írták, a nyílt nap tájékoztatást nyújt mind az alap-, mind az angol és magyar nyelvű mesterképzésekről, a programok pedig a szakok közötti eligazodást segítik.

Akit a tárgyalkotás, a fotográfia vagy a grafika érdekel, az eseményen betekinthet a MOME TechPark műhelyeibe is: az itt található laborok, kiemelkedő felszereltségű stúdiók sokrétű technikai lehetőséget adnak a kísérletezésre és a társmédiumokkal való találkozásra is.

A nyílt nap teljes ideje alatt megtekinthető a Design Curves: Vectors for the future című kiállítás, amely az egyetem friss Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíjas hallgatóinak munkáit mutatja be, 14 órától kapcsolódó tárlatvezetéssel. A MOME Campus területét vezetett séták keretében is megismerhetik az intézménybe jelentkezni vágyó diákok, áll a közleményben.