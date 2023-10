Varga Mihály: a kormány a következő években is folytatja a hiány- és adósságcsökkentést „A költségvetés a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a családok támogatását, a rezsivédelem fenntartását és a nyugdíjak értékének megőrzését” – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Joint Venture Szövetség (JVSZ) Makro Konferenciáján kedden Budapesten. A kormány jövőre ragaszkodik a GDP-arányos 2,9 százalékos hiányszinthez – jelezte Varga Mihály. Az államadósságot továbbra is mérséklik, azzal számolnak, hogy az államadósság a GDP 69,8 százalékára csökken idén, a tavalyi 73,9 százalékról. Szeretnék, hogy egyre kisebb terhet jelentsen a finanszírozása, és ezzel több tér maradjon a cégek fejlesztései, a további kamatcsökkentés előtt – mondta. Az elmúlt 1-1,5 évben a magyar gazdaságpolitikának az egyensúlytalanságokat kellett kezelnie, amely a háború és az energiaválság következtében alakult ki - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a tavalyi magas energiaárak okozta "sebek gyógyulnak", a mérlegek elkezdtek javulni: a szolgáltatások és a folyó fizetési mérleg egyenlege is. Jó esély van arra a tárcavezető szerint, hogy az év második felében a gazdasági növekedés legyen uralkodó, és arra, hogy az év végére, november-decemberben az infláció egy számjegyűre csökken. Mindez a kamatszint csökkenését is magával hozza – tette hozzá. A reálbérek szeptembertől növekedésnek indulhatnak, a kormány azon dolgozik, hogy a mutató javuljon, és a fogyasztás lépésről-lépésre meginduljon – közölte Varga Mihály. Arról is beszélt a tárcavezető, hogy a külkereskedelmi egyenleg rekordot dönthet idén, a legfontosabb piacok, az eurózóna helyreállásával még nagyobb lehet a növekedés. A JVSZ idén 12. alkalommal rendezi meg Makro konferenciáját, amelynek fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter, a JVSZ társelnöke.