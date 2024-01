Néhány napja sokakat sokkolt a hír, hogy két tag is távozik a Beatrice zenekarból: Kékői Zalán és Nagy Feró fia, Hunor, külön utakon folytatják.

A döntéssel kapcsolatban a Bors megszólaltatta Nagy Ferót, a zenekar énekesét. Mint mondta, érzékenyen érintette a hír, főleg az, hogy többet nem zenélhet együtt a fiával. Az énekes ugyanakkor fel volt készülve a történtekre.

Félreértés ne essék, nem azért, mert vágytam erre, hanem mert ez egy teljesen természetes folyamat része.

Tudtam, hogy Hunor életében eljön majd a pillanat, amikor elkezdi keresni a saját útját és megpróbál a hozzá közelebb álló műfajokban alkotni valamit - nyilatkozta Nagy Feró, aki azt is elmondta, nagyon szép tizenkét év van mögöttük, vagy talán több is, hiszen Hunor már kisgyerek korában is többször dobolt a zenekarban.