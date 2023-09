A drasztikus változást barátnőjének köszönhető. Mint Zsombor nevetve elmondta a Hungarian Tennisnek,

barátnőjét kérte meg, hogy igazítsa meg a frizuráját, de a lány véletlenül a nullás fokozatra állítva vágott bele a hajába.

Óriásit röhögtünk, csak így most szívok fél évig, de legalább jót nevettünk - mondta a teniszező, aki azt is hozzátette, bár most úgy néz ki, mint egy szerzetes, így kisebb lesz a légellenállás, ami akár segíthet is neki a versenyben - szemlézte a cikket az Origo.