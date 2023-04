Beterelte őket a kapun, orrával bökdösve a lábukat, merre menjenek, a farakás mögött, a földön találtak rám. Miután elláttak, már magamhoz tértem, a sokktól megemelkedett vércukrom szintje is helyreállt, a kórházból pedig egynapos kivizsgálás után haza is engedtek. Mára csak ketten maradtunk, ezt bizony ő is érzi, szerda óta le sem tudom vakarni magamról. Ha Dorka nincs, lehet, ma már nem is élek