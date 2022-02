Rajongok a múlt század húszas éveiért! Zelda A nagy Gatsby női karaktere, akinek a bőrébe bújva nagyon komfortosan érzem magam a színpadon – a Zelda, az utolsó vad nő című monodrámámban – és most, a fotózáson is. Tavaly a farsangi buliban is hasonló szettet választottam. Akik közelebbről ismernek, azt szokták mondani, hogy az egyik felem még egy régi korban él, pedig minden tekintetben modern nő vagyok. Talán emiatt is volt ennyire kellemes és gördülékeny ez a fotózás.

Fotó: Hot!