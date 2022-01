Megsínylették a távolságot

Bár hónapokkal ezelőtt véget ért az Exatlon Hungary vetélkedő, amelyben Rajmund is versenyzett, a családfő a mai napig nehéz szívvel emlékszik vissza arra az időre.

„Közel három hónapig forgattuk a műsort Dominikán, amit a családom is és én is nehezen éltünk meg. Sportolóként hihetetlenül motivált ez a fajta verseny, de ennyit még sosem voltam távol otthonról, és valószínűleg nem is leszek” – mondta az olimpiai bajnok.