A lengyel kapus, Wojciech Szczesny a szerdai Lengyelország–Argentína (0–2) mérkőzés bemutatott bravúrjai és csapata továbbjutása után jókedvűen nyilatkozott az újságíróknak. Elárulta, fogadott Lionel Messivel a büntető megítélése előtt, valamint üzent családjának is: „apu még nem jön haza" – írta az m4sport.hu.

Argentína büntetőt kapott Lengyelország ellen. Szczesny megütötte Messi arcát, amikor megpróbált elütni egy keresztlabdát. A teljes mérkőzésen kilenc védést is bemutató kapus az összecsapás után elárulta, fogadott Messivel, amíg a VAR döntésére vártak. – Beszéltünk a büntető előtt. Mondtam neki, hogy 100 euróval fogadok, hogy a játékvezető nem fogja megadni. Szóval elvesztettem egy fogadást Messi ellen – mondta Szczesny, majd hozzátette – Nem tudom, ez megengedett-e a világbajnokságon, valószínűleg eltiltanak érte, de most nem érdekel. És fizetni sem fogok neki! Ugyan már, őt nem érdekli az a 100 euró – nyilatkozta.

Szczesny egy bravúros védéssel hárította Messi büntetőjét, de a Paris Saint-Germain támadója örülhetett a győzelemnek, mivel Argentína 2-0-ra győzött. A C csoportból azonban Lengyelország is továbbjutott, Mexikó csak 2-1-re verte Szaúd-Arábiát, így rosszabb gólkülönbsége miatt maradt alul európai riválisával szemben. A kapus természetesen a lengyel televízió munkatársainak is adott interjút a találkozót követően, ahol elmondta, elégedett, hogy segíthette a csapatot. – Az egész családom most Varsóban nézi a televíziót. Az édesanyám, a feleségem és a fiam. Szeretlek téged, Liam! Apa még nem jön haza! – üzent családjának az utolsó világbajnokságán védő lengyel kapus.