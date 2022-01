Szuperérzékeny, nagyon figyel a partnerére és elképesztően jók a megérzései is ennek a csillagjegy szülötteinek. Fantasztikus érzékkel választja ki, mire is vágyik szerelme, imádja a romantikát, és nagyon szeret örömteli meglepetéseket okozni. Érzéseit nem feltétlenül tárgyak formájában fejezi ki, hanem legalább ennyire fontosak számára az élmények is, melyekkel elhalmozhatja a másikat, legyen szó akár egy utazásról, akár egy finom vacsoráról, melyet ő készített. Mindemellett rendkívül önzetlen is, és egyáltalán nem vár viszonzást, még csak meg sem fordul a fejében, hogy cserébe bármit is kapjon mindezekért cserébe. Az teszi boldoggá, ha örömet okozhat a másiknak.