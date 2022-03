A szinte egész Európában elterjedt magas kőrist az 1990-es években támadta meg az addig ismeretlen kórokozó. 2006-ban Chalara fraxinea néven új fajként került leírásra ez a hajtáspusztulásos betegség és az azt okozó konídiumos gombafaj. Azóta a kórokozót egyre több országban azonosították és napjainkra Európában az egyik legfontosabb erdővédelmi problémává vált. A fertőzés mértéke, a betegség terjedése oly jelentős, hogy megkérdőjelezi a gazdaságilag fontos, értékes faanyagot adó magas kőris jövőbeni termesztését, valamint jelentős ökológiai szerepe miatt problémák léphetnek fel egyes erdőtársulások – például tölgy-kőris-szil-ligeterdők, sziklaerdők, törmeléklejtő-erdők stb. –, erdei ökoszisztémák működésében. Azóta az is bebizonyosodott, hogy a kórokozó nem csak a magas kőrist támadja meg és pusztítja. Újabb vizsgálatok során kiderült, hogy a magyar kőris is fogékony a kórokozóra, valamint az észak-amerikai elterjedésű fekete kőris és az amerikai kőris is.