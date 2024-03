Az internet tele van rejtett fenyegetésekkel. Szerencsére a vírusirtó szoftverek észrevehetik a leselkedő veszélyeket. Akár egy ingyenes eszközt is igénybe lehet venni, hiszen egy fillérbe sem kerül, s valamennyire csak megvédi az is a számítógépünkön tárolt adatainkat – gondolnánk. De nem: mint mindenütt, itt is azt kapjuk, amiért fizetünk.

Ez a sztori úgy indult, hogy az Avast Online Security névre hallgató bővítményt 2019 decemberében törölték a Mozilla, a Chrome és az Opera letölthető bővítményeket kínáló áruházaiból, miután kiderült, hogy gyanúsan sok adatot gyűjt felhasználóiról. Nem elég, hogy a meglátogatott webhelyek listáját, de még a felhasználó tartózkodási helyét, keresési előzményeit, korát, nemét, közösségi oldalakon használt azonosítóit, sőt még szállítási adatait is gyűjtötte a program. Három hónappal később az Avast leállította a Jumpshot névre hallgató leányvállalatát, miután nyilvánosságra jutott, hogy 100 millió felhasználó jogosulatlan megfigyeléssel összegyűjtött adatait értékesítették.

Így kémkedett az Avast a felhasználói után 7 évig

Elsőként az Adblock Plus megalapítója, Wladimir Palant hozta nyilvánosságra az Avast tisztességtelen praktikáit. 2019 októberében részletesen ismertette blogján, hogy szerinte az Avast milyen módszerekkel képes a teljes böngészési előzményeink és böngészési szokásaink jelentős részének rekonstruálására alkalmas adatokat továbbítani. A dolog lényege, hogy

az Avast és az AVG Online Security bővítményei rögzítették felhasználóik minden egyes kattintását és minden tevékenységét – vagyis hogy honnan, mikor és milyen webhelyeket látogattak meg.

Az Avast ugyan váltig állította, hogy az Online Security bővítménynek szükséges része az adatgyűjtés, a konkurens vírusirtók hasonló bővítményei azonban tökéletesen működnek anélkül, hogy ilyen mennyiségű személyes adatot gyűjtenének felhasználóikról.

Ezután jött az információ, hogy a rengeteg adatot az Avast a Jumpshot nevű leányvállalatán keresztül értékesítette olyan nagyvállalatoknak, mint a Home Depot, a Google és a Pepsi.