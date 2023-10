Korábban elsősorban a HDD meghajtók voltak elterjedtek, ám az SSD technológia térnyerésével és az árak csökkenésével egyre többen döntenek az újabb típus mellett. Érthető, hiszen a külső SSD-k kisebbek, gyorsabbak, halkabbak és megbízhatóbbak, hiszen nincsenek bennük mozgó alkatrészek. A Kingston Technology szakemberei összegyűjtötték a hat legnépszerűbb érvet, amelyek miatt a vásárlók a külső meghajtót választják.

1. Gyors

Az SSD-k jelentősen gyorsabbak az adatátvitelben, mint a hagyományos merevlemezek (HDD-k), vagyis sokkal rövidebb idő alatt lehet rájuk átmásolni vagy áthelyezni a fájlokat. A Kingston legújabb külső SSD-je, az XS1000 1050 MB/s olvasási sebességet és USB 3.2 Gen 2 támogatást kínál, a korábbi modell, az XS2000 pedig akár 2,000 MB/s írási/olvasási sebességre is képes. De még a belépő szintű SSD-k is mintegy tízszer nagyobb sebességet kínálnak, mint egy átlagos HDD.

2. Kompakt és hordozható

A külső SSD-k kicsik és könnyűek, könnyedén magunkkal vihetjük őket bárhová. Nagyszerű választás lehet például a tartalomkészítők számára vagy azoknak, akiknek magukkal kell vinniük utazáshoz, a munkahelyünkre vagy éppen az iskolába. Ráadásul a technológia fejlődésével itt is egyre kisebb eszközök kínálnak egyre nagyobb teljesítményt és kapacitást.

A Kingston XS1000 például mindössze feleakkora, mint egy hagyományos SSD, így könnyedén elfér a tenyérben, zsebben vagy éppen egy kulcstartón. A meghajtó akár 2 TB-os a kapacitással is elérhető, így 1000 filmet is zsebre vághatunk, ha HD minőségű filmekkel számolunk, amelyek mérete átlagosan 2 gigabájt körül mozog. Az XS2000 meghajtóval pedig még ez a szám is duplázható, ugyanis ez 4 TB-os kiadásban is kapható.

3. Megbízható

Az SSD-kben nincsenek mozgó alkatrészek, mint a merevlemezekben, ezért nincs, ami elromoljon, tehát sokkal kisebb az esély a mechanikai hibákra. Ezáltal a külső SSD-k tartósak és ellenállóak a rázkódásokkal és ütésekkel szemben. Természetesen senki sem dobálja szándékosan az adathordozóit, ám előfordulnak balesetek. Megnyugtató, ha olyan eszközt hordunk magunknál, amelynél nem áll fenn olyan veszély, hogy egy rossz mozdulat miatt búcsút mondhatunk a fájljainknak.