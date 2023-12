Az újévben elsőként február 14-én, Valentin-napon tölti meg a termet csodálatos dallamokkal és érzéki dalokkal Kökény Attila és Rakonczai Viktor élőzenekaros nagykoncertjükkel. Kökény Attilát nem kell senkinek sem bemutatni, aki bár a Megasztár 5-öt nem nyert meg, de 2010 legjobb férfi hangja lett. Rakonczai Viktort alapvetően zeneszerzőként ismerhetjük, mintsem színpadi emberként. S hogy talált egymásra a két remek zenész, s hogy született meg az Ébredés neves viselő koncert ötlete? Sorsuk és egyben első találkozásuk 2011-re nyúlik vissza, amikor Attila Megasztár utáni első szólólemezéhez keresett az akkori kiadója szerzőket, dalokat. A lemezének címadó dalát (Nincs semmi másom) Viktor készítette, ahogy több tucat egyéb hazai sláger fűződik a nevéhez. Kökény Attila és Rakonczai Viktor 2022-ben újra „egymásra találtak” és elhatározták, hogy közös munkába kezdenek, melynek első nyilvános előadása Debrecenben volt a Református Nagytemplomban.

Akkor még kétszemélyes produkció volt, menet közben azonban érlelődött a gondolat, hogy kellene egy-két zenész melléjük, végül immár 12 zenésszel adják elő a lírai dalokat. Élőzenekarral még nem hallhatta a közönség az előadást Debrecenben, a Valentin-napi koncert éppen ezért is különleges.

A NOX a második felvonással jön

Márciusban is egy, Debrecenben soha nem látott különlegesség érkezik a Kölcsey Központba. A NOX áll színpadra egy akusztikus koncerttel, a Csendes II. Felvonással. Péter Szabó Szilviák 13 év kihagyás után 2022-ben egy teltházas Budapest Sportarénás koncerten tértek vissza, idén tavasszal a Gag Managment egy tízállomásos turnét szervezett nekik, ennek egyik állomása volt a debreceni Főnix Aréna. Az ott felcsendült dalok kapnak most egy „másik” körítést az akusztikus koncerten. A műsorban a legnépszerűbb slágerek mellett ritkán hallott, illetve vadonatúj dalok is felcsendülnek, amelyek a turné keretein belül lesznek hallhatóak először, csak ezúttal egy sokkal intimebb zenei környezetben.

Geszti és Váczi Eszter a Vabadabáról énekel

2024-ben újra eljön Geszti Péter Debrecenbe, a legutóbbi, szabadtéri színpados sikere után most a Kölcsey Központban lép fel, ezúttal Váczi Eszterrel. Március 25-én a Vabadaba című koncertjükkel állnak a sokat látott színpadra. De mi az a Vabada? És mit lehet erről énekelni? A Vabadaba egy érzés. Pontosabban sokféle érzés. A szerelem 22 árnyalata, ami 22 dalban szólal meg mostantól. Geszti Péter új koncertestjén egykori Jazz+Az-os partnerével, Váczi Eszterrel kezd újabb zenés kalandba, hogy hol szentimentális, hol ironikus módon szóljon a szerelem csodáiról és viszontagságairól. Szerelmesek, szeretők, magányosok, házasok, újrakezdők, mindenki megkapja a magáét a dalokban. Az est címe a hetvenes évek egyik világslágerét idézi, nem véletlenül! A korszak több, ikonikus vintage dala is elhangzik majd, modern hangszerelésben, új magyar szöveggel. Ezek mellett sok ismert Geszti dal kel új életre a Váczi Eszterrel közös duettekben, számos kellemes meglepetést tartogatva azoknak, akik szeretnek tiszta szívből szeretni és nevetni.

A Gag Managment tavaszra is tartogat kihagyhatatlan koncerteket, többek között május 6-án Csepregi Évát hozzák el Debrecenbe, júniusban pedig sztárszereposztással a Hegedűs a háztetőnt.

