Milyen feladatokat látnak el a projektmenedzserek?

Ha röviden szeretnénk összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a projektmenedzserek alapvető feladata, hogy a rájuk bízott projekt megvalósítását megtervezzék, irányítsák, illetve végrehajtsák. Természetesen mindez rendkívül változatos tevékenységeket hordoz magában, benne számos összetett és többtényezős folyamattal.

Példának okáért vegyük mindjárt a projekt kezdetét, a projekteredmények megtervezését. Ennek során a projektmenedzser segít meghatározni a projekt célkitűzéseit, határidejét, eredményeit és költségvetését. Nem feledkezhetünk meg továbbá a csapatvezetésről sem, ami az egész projekt során kitüntetett szereppel bír. Egy projektmenedzsernek ugyanis több, akár különálló területen tevékenykedő kolléga munkáját kell összefognia, biztosítva ezzel a folyamatok hatékony előrehaladását.

Ha pedig már hatékony előrehaladás, akkor a határidők kezeléséről sem feledkezhetünk meg, hisz a projekteket ezek általában szigorúan kötik. A projektmenedzser dolga, hogy odafigyeljen ezen dátumokra, és úgy ütemezze a feladatokat, hogy azok a lejárati dátum előtt teljesítésre kerüljenek. A munka során persze különböző kockázati tényezők is felmerülhetnek, amiket a projektmenedzsernek tudnia kell azonosítani a sikeres megvalósítás érdekében.

A feladatkörnek emellett van egy kevésbé izgalmas része is, méghozzá a rengeteg dokumentáció és a különböző riportok elkészítése. A projektmenedzsernek ugyanis ily módon rendszeresen jelentéseket kell készítenie a projektek állapotáról és előrehaladásáról a vezetőség, illetve más érintett felek részére. Végezetül pedig a projektek lezárásáról és a konklúziók levonásáról sem feledkezhetünk meg, mint fontos feladatról, ami a jövőre vonatkozóan bír kiemelt fontosággal.

Persze mindez csupán egy kis ízelítő volt, a konkrét feladatok és felelősségek az adott projekt és a vállalat függvényében változhatnak. Az EgerAllas.hu kínálatában például nemrégiben megjelent egy projektmenedzseri állás, ahol az alapvető menedzseri feladatokat a pályázati adatszolgáltatás koordinálása, a projektmenedzsment és a monitoring dokumentációk összeállítása, illetve a vállalati ügyfelekkel való kapcsolattartás jelenti. De könnyen előfordulhat, hogy egy másik projektmenedzseri lehetőség kapcsán majd más teendők kerülnek előtérbe.

A projektmenedzseri pozíciók követelményei

A projektmenedzseri munkakörök általában felsőfokú végzettség birtokában betölthetőek, azon belül is jellemzően gazdasági, mérnöki vagy IT-s képesítésre szokott szükség lenni. Az adott területhez kötődő releváns szakmai tapasztalat szintén megkövetelt lehet, bár sok esetben a pályakezdők jelentkezését is szívesen várják. Ilyen a korábban említett, az EgerAllas.hu felületén megjelenő hirdetés is, amire szintén eséllyel jelentkezhetnek a munkaerőpiacra épp csak kilépő munkavállalók is.

Ezenkívül nem feledkezhetünk meg az egyes soft skillekről sem, amelyek szintén nélkülözhetetlenek a hatékony és eredményes helytálláshoz. A bemutatott feladatokból ugyanis látszik, hogy egy különösen felelősségteljes munkakörről beszélünk a projektmenedzseri pozíció kapcsán, ami a vezetői attitűdöt, a kiváló problémamegoldó-, szervező- és döntéshozatali képességet, a stressztűrést, valamint a hatékony időmenedzsmentet egyaránt megköveteli a betöltőjétől.