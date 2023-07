Vannak olyan fiatalok, akik tudatosan építik karrierjüket, tudják, hogy érettségi vagy szakmai bizonyítványuk megszerzése után az egyetem vagy a munkaerőpiac felé veszik-e az irányt. Előfordul azonban az is, hogy a frissen végzettek nem feltétlenül tudják, mi legyen a következő lépés az életükben. Számukra milyen lehetőségeket kínál a Debreceni Szakképzési Centrum?

Ha valaki debreceni diák, vagy a régióban élő, Debrecen felé tekintő diák, akkor lehetőségek özönei állnak rendelkezésére. Akik négy vagy öt évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy érettségit szeretnének szerezni és most éppen még nem lépnek a felsőoktatásba, akkor számukra a szakképzés egy nagyszerű alternatívát, két évig tartó technikusi képzést biztosít. Ez egy olyan út kezdete, amely a munkaerőpiac és a felsőoktatás felé vezet. A Debreceni Szakképzési Centrum mind a 11 intézménye kínál kétéves képzéseket. Ezeket Debrecen gazdaságához igazítjuk, olyan képzéseket indítunk, amelyek elvégzése után a végzettek a munkaerőpiacon boldogulni tudnak, legyenek lányok vagy fiúk, vonzza őket akár az informatika, a gépészet, az elektronika vagy éppen a vendéglátás, turisztika, élelmiszeripar. Ha a diákok szakmát szereznek, akkor a felsőoktatásban is tovább tudnak tanulni.

Azok a fiatalok, akik gimnáziumi érettségivel rendelkeznek, bőven találnak kínálatot a debreceni szakképzésben.

Fontos megemlíteni, hogy vannak olyan, érettségire épülő képzéseink is, amelyek okleveles technikusképzések. Ez egy magasabb szakmai tartalommal és színvonallal megvalósuló, az adott felsőoktatási intézménnyel összehangolt képzés. Ilyen képzésünk van a Debreceni Egyetemmel együttműködve az informatika és a gépészet területén a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban, a turisztika és a közgazdaság területén a Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumban, továbbá a vegyipar területén a Debreceni SZC Vegyipari Technikumban. Ez egy remek lehetőség, azok a tanulók ugyanis, akik befejezik gimnáziumi tanulmányaikat és hozzánk jelentkeznek kétéves szakképzésre, megszerzik a szakmának, az ágazatnak a technikusi szintű tudását, ami óriási lépéselőnyt jelent számukra: nemcsak beszámítható tudás, hanem komplex tudás birtokába jutnak, így könnyebben – és akár rövidebb idő alatt – tudják a felsőoktatási tanulmányaikat elsajátítani, illetve a későbbiekben a munkaerőpiacra megalapozottabb, szélesebb dimenziójú tudással lépnek majd ki.

Természetesen vannak olyan fiatalok is, akik már szakképzésben végeztek, de útközben rádöbbentek, hogy nem igazán szeretik azt a szakmát, amit tanultak, specializálódnának, másik szakmát tanulnának, vagy egyszerűen csak szeretnének több lábon állni. Számukra is nyitva áll a szakmatanulás lehetősége, hiszen ha valakinek van már egy OKJ-s szakmája, az új rendszerben két szakmajegyzék szerinti szakmát és egy szakképesítést is ingyenesen megszerezhet. A szakképzési centrum berkein belül mindkettő képzési fajta nagyon széles kínálattal várja a jelentkezőket. Azt gondoljuk, hogy a szakképzési centrum hitvallása, miszerint „Szakmát tanulni jövő!”, abszolút megállja a helyét, hiszen a fiatalok mindig meg tudnak újulni, hatalmas lehetőség áll rendelkezésükre.

Azok a fiatalok, akik az imént említett kétéves képzésekre jelentkeznek, részt vehetnek-e duális képzésben?

Természetesen. Ennek a képzési fajtának nincsen közismereti tartalma, az általános műveltséget megalapozó tárgyak ugyanis az érettségi vizsgával lezárulnak, a két év során kizárólag a szakmával összefüggő tudásanyag elsajátítása történik. Ennek is két szakasza van. Az elsőben kerül sor az ágazati alapoktatásra, amikor a tanulók felkészülnek az ágazati, speciális általános ismeretekre, megismerkednek az ágazattal. Ezt lezárja egy ágazati alapvizsga, és akkor tudnak ágazaton belül szakmát választani. Ekkor lehetőség van arra, hogy a szakmai képzést teljes mértékben vagy részben egy gazdálkodó szervnél, duális partnernél valósítsák meg a diákok. Tehát a képzés második szakasza, azaz a második, harmadik és negyedik félév megvalósulhat a duális partnernél. Itt amellett, hogy a szakmát megtanulják az érintettek, egy vállalati kulturális szocializáció, munkahelyi szocializáció is megvalósul. Mindemellett természetesen nem szabad elfelejteni, hogy azok a tanulók, akik nem duális partnernél, hanem intézményi keretben tanulnak, állami ösztöndíjat kapnak, melynek összege maximum 60.000 Ft lehet tanulmányi eredménytől függően. A szakképzési munkaszerződéssel, duális partnernél tanulók pedig a minimum 100.000 Ft-os szakképzési munkabérrel számolhatnak. Tehát nemcsak szakmailag jelent nagyobb kihívást és lehetőséget duális partnernél tanulni, hanem rövidtávon anyagilag is kedvezőbben járnak a diákok. A gazdasági szereplők pedig azért érdekeltek rész venni a duális képzésben, mert ha ügyesen és időben választanak, a diákok szakképzési munkaszerződéséből munkaszerződés is lehet a későbbiekben, gyakorlatilag tehát nulla betanulással üzemképes, termelőképes, beszocializált kollégák kezdhetik el a munkát az adott vállalatnál.

A megújult szakképzésben nemcsak a 25 év alattiak, hanem felső korhatár nélkül tulajdonképpen bárki ingyen szerezhet szakmát. Számukra mit tud kínálni a Debreceni Szakképzési Centrum 2023 szeptemberétől?

A 25 év mint korhatár a nappali képzésbe való bekapcsolódásnak a lehetősége, de valójában szakmát 100 éves korig lehet tanulni. A 2019-es szakképzési törvény szerint két szakmajegyzék szerinti szakma és egy szakképesítés megszerzése mindenki számára ingyenes. Fontos, hogy mindenképpen értsük a szakma és a szakképesítés közötti különbséget. A szakma – amely felnőttek szakmai oktatásában szerezhető meg – a szakmajegyzék szerinti szakmát jelenti, ahol a képzési idő minimum fél, maximum két éves képzési időszak. Szakmát kizárólag szakképző intézményekben lehet szerezni, ingyenesen. A Debreceni Szakképzési Centrum félévente tart egy nagy revíziót a meghirdetett szakmák tekintetében. Arra törekszünk, hogy amit nappali szakképzésben meghirdetünk, azt a felnőttek körében is kiajánljuk. Igyekszünk rugalmasan, kis létszámú csoportokat összevárni, nem merev szeptember elsejei kezdéssel, hiszen a felnőttek szakmai oktatásánál rugalmasabb kezdési idővel is lehet számolni.

A felnőttképzés egy kicsit más, ott nem kizárólag csak a centrum szakképző intézményei, hanem felnőttképzők is hirdethetnek képzést, de mi felnőttképzőként is jelen vagyunk a piacon. Ez egy rugalmasabb, rövidebb ciklusú képzést jelent, nem tanévben, nem félévben, hanem óraszámban gondolkodunk, és hogyha nagyon sematikusak akarunk lenni, akkor ez egy elmélyültebb, specializáltabb képzési program szerinti tudásanyagnak az átadását jelenti.

Azok a 25 év alatti fiatalok, akik szívesen tanulnának szakmát, részletesen is tájékozódhatnak a Debreceni Szakképzési Centrum képzési kínálatáról az alábbi weboldalon. Ugyancsak itt találnak további információt a szakmaváltásra készülő felnőttek és a szakképesítést szerezni vágyók is.

Ha bármilyen kérdésed felmerül, fordulj bátran a DSZC Ügyfélszolgálati Irodájához, ahol készséggel válaszolnak minden kérdésedre!

+36 30 955 7802

[email protected]