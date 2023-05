Tisztítószerek – olcsó alternatívák a spórolás jegyében

Az infláció alatt sem állhat meg az élet, amelynek a takarítás, valamint a tisztálkodás elengedhetetlen része. Azonban az elmúlt években bizonyára hozzászoktunk a különféle márkás mosogatószerekhez, tusfürdőkhöz és egyéb takarítószerekhez. Nem is gondolnánk, de rengeteg pénzt megspórolhatunk vele, ha megszokott tusfürdőink helyett szappant, míg a mosáshoz és öblítéshez mosószódát, valamint ecetet használunk. Az ecet és a szódabikarbóna egyébként a bútoraink tisztításához is remek választást jelenthet, így mindenképp megéri nagyobb kiszerelésben vásárolnunk ezekből.

Főzzünk több napra!

Nagyobb tételben vásárolva szinte minden olcsóbb. Különösképp igaz ez akkor, ha egy Penny újság böngészése során előre kiválasztjuk az akciós termékeket. Viszont nem mindegy, hogy mit vásárolunk nagyobb tételben, hiszen a feldolgozott élelmiszerek ilyenkor is elég drágák lehetnek. Ha azonban csupán a különféle alapanyagokat szerezzük be, és több napra, nagyobb adag ételt főzünk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy csökken a heti kiadásaink összege.

Házi készítésű italok és ételek

Nem is gondolnánk rá, de havi szinten összeadva elég jelentős összeg lehet, ha például minden nap megiszunk a munkába menet egy-két kávét, plusz veszünk egy dobozos üdítőt. Így mindenképp érdemes inkább ezeket is otthon elkészíteni. Nagyon sokféle üdítőt tudunk például teákból és meglepő módon lekvárból is készíteni. Utóbbi ugyanis pontosan ugyanolyan, mint egy gyümölcssűrítmény, amit turmixgéppel el tudunk dolgozni. Ezen kívül a különféle kenyérre kenhető krémeket is olcsón ki tudjuk hozni néhány trükkel. A vajkrém például manapság igazi aranyárban mért terméknek számít, nem is muszáj megvásárolnunk. Tejszín és vaj segítségével mi magunk is könnyen elkészíthetjük a vajkrém házi alternatíváját, ami még az eredetinél is finomabb lehet.