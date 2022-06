De mégis mennyi a valóságalapja ennek az elképzelésnek? Tényleg ennyire egyszerű volna a képlet? Nyáron is kell vitamintablettákat szednünk vagy elég, ha a odafigyelünk arra, hogy miből mennyit fogyasztunk? Most ezekre a kérdésekre adunk válaszokat.

Mi történik nyáron a szervezetünkkel?

Azt gondolhatnánk, hogy a nyári meleg csak annyi hatással van a szervezetünkre, hogy többet izzadunk - ez azonban korántsem merül ki ennyiben. Nyáron, a meleg hatására sok egyéb folyamat is zajlik a testünkben. Kezdjük rögtön az anyagcserével! Ezekben a hónapokban a testünk több energiát használ el arra, hogy hidegen tartsa magát, mint a téli időszakban. Ezzel pedig több kalóriát égetünk el, hiszen az anyagcserénk egy kissé felgyorsul.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy feltétlenül elkezdünk fogyni, ugyanis eközben a testünk érzi, hogy körülötte egyre melegebb a hőmérséklet – ami miatt több hidratálásra van szüksége. Így, ha nem iszunk eleget, akkor a szervezet hajlamos lehet a vízmegtartásra is. Nyáron tehát különösen fontos a vízpótlás – ez egyébként a bőrünk minősége szempontjából sem utolsó rendű. Ugyanis a bőr ilyenkor szomjazik, ráadásul sokkal könnyebben válik fénylővé, olajossá. A víz mellett azonban nem feledkezhetünk meg a vitaminok pótlásáról, beviteléről sem. Nézzük, hogyan érdemes nekifogni!

Vitaminok és nyár: van összefüggés?

Azt mindenki jól megtanulja már gyerekkorában, hogy a vitaminokat és ásványi anyagokat a különböző élelmiszerekkel tudjuk a leghatékonyabban bevinni a szervezetünkbe. Ezek közül alapvetően tíz olyat tartanak számon, amelyek pótlása elengedhetetlen ahhoz, hogy a testünk egészségesen, zökkenőmentesen működjön. Az A-, B-, C-, D-, E- és K-vitaminok, a magnézium, a kalcium, a cink és a vas pótlása nélkül bizony a testünk gondban lenne – ezért is olyan népszerűek a multivitamin-készítmények, amelyek ezeket együtt tartalmazzák.

Számtalan olyan élelmiszer van, amelyekben ezek az összetevők nagy mennyiségben megtalálhatóak, és igen, a egy részük elsősorban nyáron hozzáférhető. A zöld levelesek tele például vannak A-vitaminnal, a kivi és az eper ugyanakkor rengeteg C-vitamint tartalmaz. Azt pedig mindenki jól tudja, hogy a D-vitamin a napsugarakból is „ki tudjuk nyerni”, azaz elég egy kevés időt a napon töltenünk ahhoz, hogy hasznosítani tudja az anyagot a szervezetünk. De mindezektől valóban több vitamin jut a szervezetünkbe nyáron?

Nos, nem egészen. Ennek pedig több oka is van. Az egyik rögtön az, hogy nem minden vitamin és ásványi anyag fedezhető zöldségekből és gyümölcsökből. Ott van például a kalcium, ami például a tejtermékekben található meg nagy mennyiségben, vagy az elsősorban halakban, egyéb húsokban és a tojásban lévő B-vitamin. Ezekből pedig nem feltétlenül fogyasztunk többet nyáron, sőt: a melegben kisebb az étvágyunk, így nem a megszokott mennyiségeket fogyasztjuk.

Azt is meg kell említenünk, hogy pusztán élelmiszerekkel nem egyszerű feladat minden vitaminszükségletet fedezni, még nyáron sem. Ehhez ugyanis gondosan meg kellene terveznünk minden egyes étkezésünket. Ezt tovább nehezíti az, hogy csak körülbelülre lőhetjük be, hogy egy-egy élelmiszer – például egy darab kivi – hány milligrammot tartalmaz az egyes vitaminokból. A vitamintartalomra ugyanis befolyással lehet a gyümölcs termelési folyamata, de még az is, hogy mennyi ideje áll a polcon. Ez persze nyáron általában sokkal kedvezőbb, mint télen, amikor általában importgyümölcsöt eszünk – de erre azért nem alapozhatunk.

Mindezek mellett a napi vitaminszükséglet beállításánál figyelembe kell vennünk a saját tulajdonságainkat, esetleges betegségeinket, illetve az életvitelünket. De még azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nyáron más vitaminokra van szükségünk, mint télen.

Vigyünk be elegendőt!

Vannak tehát olyan vitaminok és ásványi anyagok, amelyekből nyáron jó eséllyel többet fogyasztunk, mint az év többi szakában. Ugyanakkor egyes fajtákból többet kell fogyasztanunk, mint máskor. Nézzük, melyek ezek!

Az egyik az A-vitamin, amelyre a helyreállító hatása miatt van fokozatosan szükségünk, mivel a káros UV-sugárzás megviselheti a bőrünket. A híres antioxidáns, az E-vitamin a sejtmegújulás támogatása miatt lesz kifejezetten fontos. A C-vitaminra pedig az immunrendszerünknek lesz nagy szüksége a forró hónapokban.

Ha úgy érezzük, hogy egész egyszerűen képtelenek vagyunk odafigyelni arra, hogy kellő mennyiségű vitamindús ételt fogyasszunk, vagy hogy több tablettát kapkodjunk be minden nap, akkor sincs semmi gond. Forduljunk a különböző multivitaminokhoz, amelyek egyszerű és gyors megoldást jelentenek a rohanós, nyári hétköznapokra!