Az emberi természetre alapvetően igaz az, hogy szeret jó vásárt csinálni. Törekszünk arra, hogy minél jobb áron szerezzük be azokat a termékeket, eszközöket vagy bármi mást, amire szükségünk van.

A nagy igyekezetben sem érdemes megfeledkezni arról, hogy - bár teljesen helyénvaló, ha a lehető legjobb ár-érték arányt szeretnénk megtalálni - mindig kiemelt helyen szerepeljen a magas színvonal!

Építés vagy felújítás - csak minőségi alapanyagokkal érdemes…

Az otthonunk felújításával, illetve megépítésével kapcsolatos feladatok esetében még inkább igaz az, hogy a felhasznált alapanyagok minőségén múlhat az is, hogy milyen mértékben leszünk elégedettek otthonunkkal. Mivel ezek később nem könnyen javítható feladatok, ezért a spórolást biztosan nem itt kell elkezdeni.

A diszperziós falfestékek előnyei

Maga a szó az anyag kiemelkedően jó terülésére utal, de ezenfelül ez a festéktípus további pozitív tulajdonságokkal is rendelkezik, például azzal, hogy nagyon jó a fedőképessége. A Hozo hőszigetelés webáruház falfestékei is elsőrendű fedéssel rendelkeznek, emellett pedig nagyon jó a légáteresztő, valamint a páradiffúziós képességük is.

Ez utóbbi kiváltképpen fontos minden olyan helyszínen, ahol kiemelt gondot szeretnének fordítani az esetleges penészedés elkerülésére, illetve ahol már korábban valamilyen formában előfordultak ilyen jellegű nehézségek, ezért most mindent el szeretnének követni a megelőzés érdekében.

A Fit Silver Trend festékek ráadásul nem kevesebb, mint 320 különféle színben színezhetők, így garantált, hogy mindenki rátalál álmai árnyalatára. Ezzel a készítménnyel igazán szép felület hozható létre, amely egyszerűen és könnyen tisztítható is, ami szintén hatalmas előnynek számít. A tisztítás egyszerű, hiszen puha és nedves kefével végezhetjük el, ügyelve arra, hogy kerüljük a tisztítószerek használatát.

Milyen felületek esetén használhatjuk?

Ez a kitűnő falfesték alkalmas a külső falak színezésére, ennek megfelelően használhatjuk vakolt felületen is. Alkalmas ezenfelül beton-, azbesztcement- és téglaalapú felszín festésére, sőt fedőfestékként is tökéletes választás homlokzati hőszigetelés esetén.

Ragaszkodjunk a kiemelkedő minőséghez!

Akár komolyabb felújítás vagy építkezés után vagyunk, akár egy komplett hőszigetelő rendszer létrehozása volt a cél, a végső munkálatok éppoly fontosak, mint például az, hogy az egyes lépések során milyen alapanyagokkal dolgoztunk.

Mivel a végső lépések ugyan valóban kielégítik esztétikai igényeinket is, ugyanakkor olyan funkcionális szerepük is van, hogy megóvják az alattuk lévő rétegeket, ezért a gondos kiválasztásuk olyan fontos, mint az, hogy például milyen hőszigetelő alapanyagot választottunk otthonunk energetikai fejlesztésének megvalósításához.

Érdemes úgy tekinteni a kivitelezésre, amelyben minden egyes összetevő támogatja a másikat, és egymás nélkül egyik sem láthatja el tökéletesen a feladatát.

(PR-cikk)