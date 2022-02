Egy olyan, hosszú távú program megnyitóján vehetünk részt, amely egyedülálló lehetőség a gyerekek számára – hangsúlyozta köszöntőjében Fedorné Molnár Emília, a tagiskola intézményvezetője. Kiemelte, hogy a programban résztvevő, szociálisan hátrányos területen élő 4. és 5. osztályos tanulók rendkívül korszerű eszközökön és módszerekkel tanulhatnak meg programozni, amelyet szüleik nem tudnának biztosítani. Az így megszerzett élményalapú és gyakorlati tudásnak köszönhetően a szociálisan hátrányos területen élő gyerekek könnyebben tudnak elhelyezkedni a munka világában, pályaválasztásuk új lehetőségekkel bővül.

Tantics Viktória, a Digitális Tudásért Alapítvány program menedzsere elmondta, hogy a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola és annak Sinay Miklós Tagiskolájának NI által támogatott diákjai 2022. februárjától 2023. január végéig, két iskolai féléven át ingyenesen vehetnek részt a Digitális Tudásért Alapítvány segítségével megvalósuló Digital Discovery - programozás kurzuson. Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a 10-11 éves gyermekek digitális készségeiket fejleszthetik, amelynek köszönhetően passzív felhasználók helyett digitális alkotókká válhatnak. A gyerekek elsajátítják a programozás alapjait: a blokkalapú kódolás segítségével megtanulják a programozáshoz kapcsolódó alapfogalmakat és az algoritmikus gondolkodást. Megismerkednek a digitális tartalomkészítés alapjaival: például a digitális rajzolással, a kép- és videószerkesztéssel, a szöveg-és prezentáció szerkesztéssel. Elsajátítják a biztonságos internethasználatot, így foglalkoznak a netikett és online kommunikáció szabályaival. A számítógépes hardverek és digitális eszközök rendszeres használata mellett még a robotika eszközeivel is kapcsolatba kerülnek.

Tantics Viktóra külön megköszönte a két intézmény pedagógusai mellett, Borbély Arankának, a Logiscool Debrecen vezetőjének és Majosi Pálmának, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatójának közreműködését, támogatását.

Hosszu Róbert, az NI Hungary Kft. ügyvezetője rámutatott, hogy az NI társadalmi felelősségvállalásának fontos célkitűzése, hogy célzott adományokkal a sokszínű mérnökutánpótlás megteremtését segítse elő tudományos partnerségekkel, civil szervezetekkel való stratégiai együttműködésekkel, munkavállalói önkéntesség és a STEM oktatásba történő befektetések révén. A vállalat társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseivel összhangban tavaly novemberben jelentette be, hogy 225 millió forint támogatást ad olyan magyarországi oktatási és civil szervezeteknek, amelyek a STEM-oktatás és a sokrétű mérnöki tehetséggondozás előmozdítására koncentrálnak a társadalmi és gazdasági méltányossági kezdeményezéseket is támogatva. A szakember kiemelte, hogy örömmel támogatják a Digitális Tudásért Alapítvány célkitűzését, hogy a szociálisan hátrányos területeken tovább javuljon az esélyegyenlőség és minél több, ilyen élethelyzetű gyermek digitális írástudóvá válhasson. Az NI és az alapítvány hisznek abban, hogy a programozás elsajátítása és a megszerezhető jövőt álló kompetenciák az érintettek számára valós kitörési lehetőséget kínálnak és jövőbeli sikerük kulcsa lehet akár ma még nem létező karrierutakon is.

