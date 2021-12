A konténeres sittszállítás a 22. kerületben is egy bevett megoldás az építkezéseken. Legyen szó építésről, bontásról, felújításról, sokak hulladékproblémáját oldják így meg. Nagyon kedvelt módja ez a felesleg elhordásának. De mire érdemes figyelni, amikor megrendeljük ezt a szolgáltatást? Ennek nézünk most utána.

Mikor érdemes konténeres sittszállítást rendelni?

Ahogy már azt a bevezetőben is említettük, alapvetően építkezéseknél, bontásoknál és felújításoknál szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást. Azonban nem csak ekkor, más esetben is érdemes rá gondolni.

Ilyen lehet például az, ha házat veszünk, elköltözünk, és az új ingatlan tele van lommal. Vagy ha öröklünk egy ingatlant, amiben sok, számunkra értéktelen, csak helyet foglaló lom található. Ezeket a szituációkat könnyen orvosolhatjuk egy rögtönzött lomtalanítással. Persze megvárhatnánk a helyi szemétszállító cég éves lomtalanítását is, de addig is valahol tárolni kellene a hulladékot, amitől nyilvánvalóan mielőbb szabadulnánk.

Amikor még érdemes lehet gondolni erre a megoldásra, az egy komolyabb kert- és udvarrendezés. A sok keletkezett (főleg) zöldhulladék eltüntetésére is kiváló megoldást jelent egy konténer megrendelése.

Mire figyeljünk, ha megrendeljük a szolgáltatást?

Arra mindenképp, hogy jól saccoljuk meg a várható hulladékmennyiséget. A gyakorlat azt mutatja, hogy amennyit tippelnénk, annál minden esetben eggyel nagyobb tárolóra biztos szükség van. Érdemes hát így kalkulálni a konténeres sittszállítás során.

Van olyan helyünk a saját portánkon belül, ahova be tud menni és le tud pakolni a szállítójármű? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ha ez nincs, akkor marad a közterületen való elhelyezés, amiről a következő bekezdésben írunk részletesebben. Ha van ilyen hely, akkor olyan közel kell legyen az építési területhez, amennyire csak lehet, mivel mi fogunk bepakolni. Rendelhetünk lenyitható hátú konténert is, így talicskával könnyebben és gyorsabban megrakodhatjuk.

Mi van, ha csak közterületen tudjuk elhelyezni a konténert?

Ez azért problémás, mert csak úgy nem helyezhetünk el bármit közterületen, főleg nem hosszabb távra. Ehhez szükségünk van közterület-foglalási engedélyre, melyet Budafok-Tétény önkormányzatánál kell megigényelnünk. A helyi szabályozás szerint jelenleg csak akkor kell ilyen engedélyt kérni, ha 24 órát meghaladó időtartamra helyezzünk el a tárolót. Egy jól időzített le- és felpakolással tehát mentesíthetjük magunkat ez alól a teher alól.

Ha nem tudjuk elkerülni, akkor érdemes több dologgal is számolni. Egyrészt ott van az ügyintézés átfutási ideje, amiért jóval előre érdemes megigényelni az engedélyt. Kérhető soron kívüli ügyintézés, de ez is egy 3 munkanapos átfutási időt jelent. Emellett arról is tudnod kell, hogy mindez díjköteles is, azaz plusz kiadásod lesz miatta. Ezekkel előre számolnod kell, ha csak ez a megoldás van.