Hideg időben kiemelten fontos a réteges öltözködés. A már említett anyagok képesek a test saját hőjének megtartására, így óvják a piciket a hidegben is. A kisbabák – mivel még nem mozognak túl sokat – hordozóban vagy babakocsiban is jól bebugyolálhatóak egy bundazsákkal vagy hordozós takaróval. Vannak olyan multifunkciós termékek is, melyek bárhol használhatóak. A pelenkázótáskában tartsunk mindig magunknál váltás ruhát is, amely baleset vagy a hőmérséklet hirtelen változása esetén kifejezetten jól jöhet.