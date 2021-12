Természetesen több is van, de nézzük is meg ezeket. Egyrészt ha megfigyeled, akkor a neve, a Windows magyarra fordítva ablakokat jelent. Ez több mindenre is utal, de főképp a működésére. Ablakokba nyithatsz meg vele különböző programokat. Azaz párhuzamosan futtathatsz a segítségével több programot is, ami nagy előny a korábbi DOS-hoz képest. Emellett persze az is nagyon jó, hogy minden egy grafikus megjelenítést kap, amit főleg egérrel (de mindenképp könnyen) tudunk kezelni.