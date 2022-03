A tét óriási a vasárnapi választáson: háború vagy béke, kudarcos múlt vagy sikeres jövő között kell dönteniük a választópolgároknak – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok programjának bemutatásakor az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Kocsis Máté mindenkit arra biztatott, hogy április 3-án mindkét szavazatával támogassa a Fidesz és a KDNP listáját és egyéni jelöltjeit.

Kijelentette: csak a Fidesz képes megőrizni Magyarország biztonságát, megvédeni a nyugdíjakat és a nyugdíjasokat, csak a Fidesz fogja megtartani a családtámogatásokat és tudja egy válság idején működtetni a gazdaságot.

Kitért arra: április 3-án egy gyermekvédelmi népszavazás is lesz, amelyen az emberek megvédhetik a gyermekeket és megakadályozhatják a baloldalt abban, hogy eltörölje a gyermekvédelmi törvényt. A Fidesz frakcióvezetője ezért arra kért mindenkit, hogy szavazzon négy nemmel a referendumon, az országgyűlési választáson pedig a „nyugodt kormányzás, a béke és a fejlődés mellett döntsön”.

Kocsis Máté az M1 és a Kossuth rádió műsorában is arról beszélt: most vasárnap a választóknak el kell utasítaniuk azt a baloldali javaslatot, hogy Magyarország fegyvereket és katonákat küldjön Ukrajnába. Ebből a háborúból mindenáron ki kell maradni – szögezte le, hozzátéve, hogy a baloldal veszélyes politikája és felelőtlen nyilatkozatai belesodorhatják a háborúba Magyarországot.

A második legfontosabb feladatnak annak a baloldali javaslatnak az elutasítását nevezte, hogy zárják el Magyarország elől az orosz gázt. Ez azt jelentené ugyanis, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, három-négyszeresére emelkednének a háztartások költségei, emellett nem lenne fűtés az iskolákban, óvodákban, kórházakban, és nem lenne gázszolgáltatás a gyárakban, üzemekben – fejtette ki. Hozzátette: egy ilyen lépés óriási gazdasági válságot okozna és a háztartásokat is rendkívül nehéz helyzetbe hozná.

A Fidesz frakcióvezetője úgy értékelt: azért is sorsdöntő a vasárnapi választás, mert Magyarország nem térhet vissza a kudarcos múltba. Gyurcsány Ferencék és a baloldali kormányok 2002 és 2010 között már megmutatták, hogy hogyan kormányoznak, hiszen elvették a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi bért, az „egekbe emelték” az adókat, 15-ször emelték a rezsiköltségeket, elvették a családtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, tönkretették az önkormányzatokat, eladósították az országot és gazdasági csődöt idéztek elő – mondta Kocsis Máté, hozzátéve, hogy ebből nem kérhetnek a magyarok, és most vasárnap ezt is el kell utasítani.

A közmédia március 16-ától három héten keresztül – szerdánként és csütörtökönként – az M1 és a Kossuth rádió reggeli műsorsávjában biztosított lehetőséget az országos listát állító hat pártnak, illetve pártszövetségnek, hogy élő adásban mutassa be választási programja fő gondolatait. A pártok szereplési sorrendje megfelelt annak, ahogy – a Nemzeti Választási Bizottság február 26-án tartott sorsolásának eredményeként – a pártlisták megjelennek a szavazólapon, így elsőként az ellenzéki pártszövetség kapott ötperces bemutatkozási lehetőséget, utolsóként pedig a Fidesz–KDNP.

Borítóképünkön Kocsis Máté. Fotó: MTI/Kovács Anikó