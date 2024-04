Cikkünk frissül!

Gál Kinga: az Irán és Izrael közötti konfliktus elmérgesedése migrációs hullámot indíthat meg Európa felé

Meg kell akadályozni, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus elmérgesedjen, annak súlyos következménye lehet az, hogy jelentős migrációs hullám indulhat meg Európa felé – hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselőcsoport elnöke szerdán Strasbourgban.

Az Európai Parlament plenáris ülésének az április 14-én Izraelt ért iráni támadásról tartott vitáját követően magyar újságíróknak nyilatkozva Gál Kinga hangsúlyozta: Irán Izrael elleni támadása azzal a veszéllyel jár, hogy az egész Közel-Kelet háború térséggé alakul, ami fenyegetést jelent Európa mellett az egész világ békéjére és biztonságára.

Meg kell akadályozni, hogy a konfliktus államok közötti háborúvá váljon, hogy az egész térség lángba boruljon. Ehhez minden fél részéről önmérsékletre van szükség

– fogalmazott.

A konfliktus elmérgesedésének súlyos következményei lehetnek, egyebek mellett jelentős migrációs hullám indulhat meg Európa felé – figyelmeztetett.

„Meg kell állítanunk egy újabb komoly migráció hullám kialakulását, ami Magyarországot és egész Európát veszélyeztetné”

– fogalmazott.

A fideszes politikus kijelentette: Magyarország abban érdekelt, hogy úgy a Közel-Keleten, mint a közvetlen szomszédságában béke legyen. A magyar kormány annak ellenére fenntartja békepárti álláspontját, hogy „minden mértéket meghaladva” az Európai Parlament olyan állásfoglalás elfogadásával akarja büntetni Magyarországot, amelyben orosz propaganda terjesztésével vádolja. Bármilyen elítélő állásfoglalás ellenére Magyarország kitart békepárti álláspontja mellett, amely szerint az orosz–ukrán háború súlyos következményekkel jár, a háborúnak véget kell vetni, fegyverszünetre és béketárgyalás megkezdése van szükség – jelentette ki.

Magyarország nem enged abból, hogy csak a béke lehet a megoldás. Változást a június 9-én esedékes európai parlamenti változások hozhatnak – tette hozzá nyilatkozatában Gál Kinga.

Josep Borrell: legfontosabb az Irán és Izrael közötti helyzet elmérgesedésének elkerülése

Legfontosabb az Irán és Izrael közötti helyzet elmérgesedésének elkerülése és a megfelelő válasz megtalálása az Izraelt ért iráni támadásra – jelentette ki Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének az április 14-én Izraelt ért iráni támadásról tartott vitáján Borrell hangsúlyozta, hogy a támadás az eszkaláció veszélyét hordozza magában a már amúgy is feszült helyzetben lévő régióban.

A helyzet rendkívül ingatag, bármelyik fél rossz helyzetfelmérése a konfliktus elmérgesedéséhez vezethet – hívta fel a figyelmet.

Szakadék szélén vagyunk, de talán egy lépést sikerült onnan visszalépni azzal, hogy sem Izrael, sem Irán nem használta fel az atrocitásokat a helyzet további elmérgesedésére

– fogalmazott Borrell, majd hozzátette: a régióban kialakult feszültség ennek ellenére rendkívül aggasztó, mindkét félnek önmérsékletet kell gyakorolnia.

Emlékeztetett, az uniós tagállamok külügyminiszterei elítélték az iráni támadást és elkötelezettségüket fejezték ki Izrael léte és védelme mellett. Egyetértettek továbbá abban, hogy az EU használni fogja a már érvényes, Iránt az Oroszországot drónokkal és rakétákkal ellátó tevékenysége miatt sújtó szankciós eszközrendszert. A szankciók azonban önmagukban nem fogják elrettenteni Iránt, most a diplomáciai fellépések ideje jött el – hangoztatta. A lehető lehatározottabb diplomáciai erősfeszítésekre van szükség a helyzet elmérgesedésének elkerülésére – hívta fel a figyelmet.

Az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban Borrell azt mondta, a szembenállásnak egyelőre nincs megoldása, de minden félnek arra kell törekednie, hogy béke és stabilitás legyen a régióban. Kijelentette: Európa hangjának józannak kell lennie. Fel kell lépnie az emberi szenvedés csökkentéséért, és elő kell mozdítania a békét, amelye csak politikai eszközökkel és a kétállami megoldással, egy Izrael mellett létrejövő palesztin állam megteremtésével lehet elérni – tette hozzá beszédében az uniós diplomácia vezetője.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője beszél az Európai Parlament plenáris ülésének az április 14-én Izraelt ért iráni támadásról tartott vitáján Strasbourgban 2024. április 24-én

Fotó: Ronald Wittek / Forrás: MTI/EPA

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselőcsoport elnöke a vita során elmondott felszólalásában kijelentette: Magyarország határozottan elítéli Irán Izrael ellen indított rakétatámadását. Az atrocitás azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Kelet háborús zónává alakul, államok közötti háborúvá. Ez súlyos fenyegetést jelentene a világ, így Európa biztonságára is. A legfontosabb most a helyzet súlyosbodásának a megakadályozása. Mindenkinek az az érdeke, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább, és ne borítsa lángba az egész térséget. Ehhez minden fél részéről önmérsékletre és fegyelmezettségre van szükség – jelentette ki.

Magyarország elkötelezett Izrael biztonsága mellett, és a régió stabilitása érdekében lép fel a nemzetközi fórumokon – mondta.

„Továbbra is bízunk abban, hogy megelőzhető a közel-keleti konfliktus továbbterjedése” – fogalmazott Gál Kinga, majd hozzátette: egy kiterjedő háború katasztrofális következményekkel járna és komoly migrációs hullámot indítana el Európa irányába.

A fideszes politikus arra figyelmeztetett, hogy a migrációs nyomás fokozódása súlyos biztonsági válságot eredményezne és tönkretenné az európai nemzeteket. Ezért sürgős a libanoni helyzet, valamint a szíriai menekültkérdés rendezése, ahogy az unió stratégiai érdeke a biztonságos környezet fenntartása a Földközi-tengeren, valamint a kölcsönösen előnyös együttműködés Ankarával – jelentette ki.

„Európa és benne hazánk biztonságának záloga a Közel-Kelet békéje és stabilitása. Ezért mi a béke pártján állunk” – tette hozzá felszólalásában Gál Kinga.

Április 14-re virradóra Irán több mint 300 drónt és rakétát lőtt ki a zsidó állam felé, az eszközöket szinte kivétel nélkül még a levegőben elfogta és megsemmisítette az izraeli légvédelem. A lehulló törmelékektől egy gyerek sérült meg súlyosan, illetve kisebb károk keletkeztek a Nabatim légibázison. Irán jogos önvédelemnek nevezte a támadást, válaszul arra a két héttel ezelőtti légicsapásra, amelyet Izrael hajtott végre Irán damaszkuszi konzulátusa ellen.

Újabb tüntetéseket tartottak New Yorkban és más városokban hatósági beavatkozás mellett

New York-ban kedden is folytatódtak a palesztinpárti tüntetések azt követően, hogy hétfőn több mint száz Izrael ellen demonstráló aktivistát vettek őrizetbe a rendőrök a New York Egyetemnél is.

A hallgatók egy része a tiltakozás folytatásaként kedden kivonult az New York Egyetem (New York University) óráiról, és a Washington Square Park területén kezdett tüntetést a palesztinok mellett és Izrael ellen. A becslések szerint délutánra 1500 ember gyűlt össze.

A hallgatók követelései között szerepel, hogy a New York Egyetem szakítsa meg a kapcsolatait Izraellel, ami hasonlít a Columbia Egyetemen és a Yale Egyetemen az elmúlt napokban hangoztatott követelésekhez.

Palesztinbarát tüntetők a New York-i Columbia Egyetem kampuszán 2024. április 23-án

Fotó: Charly TRIBALLEAU / Forrás: AFP

Az egyetem területén keddre megerősítették a hatósági jelenlétet, és lezárták azt a területet, ahol hétfőn a heves tüntetés lejátszódott.

A szintén New York-ban működő Columbia Egyetemen a tüntetéshullám és az azokon történtek miatt hétfőn áttértek az online oktatásra. A Columbia Egyetemen tartott demonstrációkon nyíltan antiszemita, valamint Izrael eltörlését és Hamászt támogató megnyilvánulások hangzottak el.

Kedden a Minnesotai Egyetemen is a rendőrség avatkozott közbe, hogy felszámolja a jogellenesen kialakított tüntetőtábort. Az intézkedés során 9 embert vettek őrizetbe a Twin Cities régió egyetemi városában.

Az elmúlt napokban palesztinpárti diákszervezetek megmozdulásokat tartottak szerte az Egyesült Államok, így Michigani Egyetemen, a Harvardon, a Yale-en, a Kaliforniai Egyetemen is.

Az amerikai kormány nevében kedden hivatalos közleményben ítélte el az Izrael-ellenes tüntetéseken történteket Miguel Cardona oktatási miniszter. A Biden-adminisztráció vezető szakpolitikusa úgy fogalmazott, hogy mélységesen aggasztja az, ami a Columbia Egyetemen lezajlott, és hozzátette, hogy az egyetemeken látható antiszemita gyűlölet elfogadhatatlan. Emlékeztetett arra, hogy a Columbia Egyetem esetében már tavaly november óta tart a vizsgálat.

A tüntetésekre Joe Biden elnök még hétfőn egy Föld napi rendezvényen újságírói kérdésre azt mondta, hogy elítéli az antiszemita tüntetéseket, és ezért indított programot ennek kezelésére, ugyanakkor hozzátette, hogy azokat is elítéli, „akik nem értik, hogy mi történik a palesztinokkal”.