Elgondolkodtató, hogy milyen osztrák szál állhat a Partizán finanszírozása mögött

Titokzatos osztrák szál húzodhat meg a Gulyás Márton nevével fémjelzett Partizán körül. Az osztrák Raiffeisen bank egyik hazai vezetője adta az indulótőkét Gulyáséknak, de érdekes módon a Partizánnal több szálon is összeérő, dollárbaloldal-főszereplő DatAdatnak is van osztrák leányvállalata. Arról nem beszélve, hogy a Partizán indulásakor olyan híresztelések is terjedtek, hogy a dolgozók az alapítvány helyett egy osztrák cégnek számláztak – tudta meg a Tűzfalcsoport.

MW MW

Gulyás Márton, a Partizán vezetője Forrás: Origo Fotó: Polyak Attila

A Partizánt működtető szervezet, a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány (röviden: Partizán Alapítvány) 2020-as beszámolója alapján a YouTube-csatornát Gulyás Mártonnak és társainak csekély 3 millió forintól sikerült összehozni. A hivatalos beszámolóban 0 forint személyi jellegű ráfordítás szerepelt, az alkalmazottak száma is nulla volt – számol be a Tűzfalcsoport. Gulyás Márton

Fotó: Mónus Márton / Forrás: MTI Persze ez nem hangzik túlságosan hihetően, különösen, hogy az első csoportképeken is közel 20-an szerepeltek. Ami elgondolkodtató pletyka, hogy a Partizán alapításakor az a hír járta, hogy Gulyásék alkalmazottjai egy osztrák cégnek számláznak, magyarán onnan kaphatták a fizetést és nem az alapítványtól. Igaz Katalinon keresztül érkezhetett pénz Gulyásékhoz? Egy bírósági oldalon szereplő irat alapján a Partizán Alapítvány alapítója egy bizonyos Igaz Katalin, aki felügyelőbizottsági tag a Soros György amerikai milliárdos által támogatott Társaság a Szabadságjogokért-nál. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Igaz az osztrák Raiffeisen Bank magyarországi fióktelepének audit és felügyelőbizottsági tagjais egy személyben. A bankárhölgy személye azért is lehet érdekes, mivel a Partizán Alapítvány alapítójaként ő szolgáltatta a kezdőtőkét az alapítvány elindulásához. Érdekes tehát, hogy egy osztrák bank hazai vezetője alapította azt az alapítványt, amelynek alkalmazottai a pletykák szerint kezdetekben épp egy osztrák cégnek számláztak. Nem csak a Partizán, Márki-Zayék is az osztrák DatAdatnak számláztak A Nemzeti Információs Központ (NIK) 2023. június 26-án közzétett jelentése alapján a külföldi – amerikai és feltehetően svájci pénzek – közel fele, majdnem 1,9 milliárd forint került a DatAdat-cégcsoporthoz, ebből 1,4 milliárdot az Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) utalt át a DatAdat-csoporthoz. A magyar DatAdat-cégcsoport osztrák leányvállalattal is rendelkezik, és feltűnő módon épp az osztrák cégtől rendelte meg a szolgáltatásokat az MMM. A Partizán és a DatAdat közötti együttműködés Átlátszó 2020 januári cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet kiemelte a Gulyás Márton-féle Partizán egyik oldalát is, mint olyan oldal, amelynek az adatkezelését szintén a Datadat végzi. A pestipartizan.eu nevű oldalról van szó, amely már nem elérhető. 2022 szeptemberében Gulyás Márton interjút adott a Telexnek. A beszélgetés egy adott ponton a fentebb hivatkozott Átlátszó-cikkére terelődött, amelynek lényege, hogy a Datadat cégcsoport és a Partizán között volt együttműködés, ennek keretén belül hozzáférhettek a Partizán követőinek adataihoz.

A DatAdattal való kooperáció Gulyás a következőt magyarázta: „köztünk volt egy együttműködés, volt egy chatbot a Partizánon, amit alapvetően az ő segítségükkel tudtunk használni, és amikor elindult a Partizán, akkor arról, hogy hogyan kell Facebook-hirdetéseket optimalizálni, hogyan kell jól megjeleníteni egy-egy posztot... hogyan kell a socialmédiában ezeket a lehetőségeket jól használni.” Gulyás Márton tehát ugyanúgy megrendelő volt az osztrák leányvállalattal rendelkező Datadatnál, mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Kilencvenkilenc Mozgalom, de nem csak ez köti össze a Partizánt a Datadattal. Hanem az is, hogy ugyanaz a személy könyvel a Partizánnak, a DatAdatnak és az Ezalényeg.hu kiadójának. A Tűzfalcsoport teljes cikke ITT olvasható el.

