Türkmenisztán hamarosan nagykövetséget nyit Magyarországon, és a magyar kormány is hasonló döntést hozott A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) gazdasági és kereskedelmi miniszteri szintű ülésén közölte, hogy idén megnyílt Üzbegisztán nagykövetsége Budapesten, és Magyarországé is Taskentben, ezzel mostanra teljesült az a 2018-es vállalás, hogy hazánk a TÁSZ mindegyik tagállamában jelen legyen diplomáciai képviselettel, és fordítva. Ennek kapcsán pedig bejelentette, hogy a szervezetben hazánkhoz hasonlóan megfigyelői státusszal rendelkező Türkmenisztán is nagykövetséget nyit Magyarországon, és a magyar kormány is hasonló döntést hozott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elhibázott európai intézkedések sokat ártottak az elmúlt években a Kelet és Nyugat közötti együttműködésnek, ezért a TÁSZ is fontos platform lehet a „hídépítés” terén. Rámutatott, hogy az eddigi ellátási vonalak egy része mára ellehetetlenült, a szervezet tagállamai pedig nagy szerepet játszhatnak a kelet-nyugati fizikai összeköttetések biztosításában a következő években. „Európa versenyképességének javítása nem lehetséges a kelet-nyugati együttműködés helyreállítása nélkül, és erre egyre kisebb az esély” – vélekedett. Illetve leszögezte, hogy Magyarország mindig is a világ ismételt blokkosodása ellen volt, a történelmi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy hazánk rendre rajtaveszített a két blokk közötti civilizált együttműködés hiányán, a kormány ezért továbbra is a konnektivitás pártján van.