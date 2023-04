A csatornák mellett az érintett útvonalak mentén található kandelábereket, illetve közlekedési lámpákat tartó oszlopokat szintén ellenőrzik, mivel üregesek. Ugyancsak biztonsági ellenőrzésen esnek át a pápalátogatással érintett területeken lakók, a környező házak, épületek is. Várható, hogy egyes utakat, sőt városrészeket lezárnak majd egy adott időszakban, amikor nem léphet be senki és ki sem jöhetnek onnan, még az ott lakókat is megkérik arra, hogy maradjanak a lakásukban.