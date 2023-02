A lap sorra veszi az elmúlt években nyilvánosságra került eseteket, amelyekre a törvény megszületése után derült fény. A Magyar Nemzet 2021 augusztusában több cikkben is beszámolt arról, hogy

budapesti, illetve a fővároshoz közeli középiskolákban a szülők hozzájárulása nélkül előadásokat tartottak a genderideológia képviselői, sőt konkrétan magukat transzneműnek nevező LMBTQ-aktivisták.

Az egyik elit iskolának számító budapesti Eötvös József Gimnáziumban az iskolaújság szerkesztői által készített, LMBTQ-témájú kérdőívvel próbálták feltérképezni a diákok szexuális érdeklődését, azzal a céllal, hogy támpontot adjanak a különböző társadalmi nemekről és nemi orientációkról azoknak, akik még nem jártasak a témában.

A budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumában LMBTQ-érzékenyítő foglalkozásokat tartottak, a felvilágosítás mellett a diákoknak különböző szituációs gyakorlatokat kellett eljátszaniuk.

A Labrisz szervezet weboldaláról kiderül: még 2013-ban több mint 62 ezer eurót nyertek egy pályázaton, a „Melegség és megismerés – egy innovatív, érzékenyítő iskolai program továbbfejlesztése” nevű projektre.

A budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban a legismertebb LMBTQ-szervezetek mellett egy transzvesztita is előadást tartott a diákoknak. Géczy Krisztián, Törökbálint fideszes alpolgármestere – akinek az egyik gyermeke szintén az Illyés gimnázium diákja – a Magyar Nemzetnek elmondta: az érzékenyítőprogramokra a visszajelzések alapján egy transzvesztitát is meghívtak, aki az élettörténetét és gondolatait mesélte el az intézmény diákjainak. Mivel azonban a gimnáziumnak hatosztályos része is van, az előadásokat nemcsak a nagyobbak, hanem akár a 13 éves gyerekek is hallhatták – mutatott rá.

Idén januárban szintén a Magyar Nemzet adta hírül, hogy

vidékre is kiterjesztik az iskolákat és munkahelyeket célzó érzékenyítő programjukat a hazai LMBTQI-szervezetek.

Az Amnesty International Magyarország és a Labrisz szakemberei, trénerei állították össze a tizenhat órás ingyenes továbbképzést, amelynek elvégzése után a résztvevők „eligazodhatnak az LMBTQI-fogalmak között, valamint megismerhetik a homofób és transzfób törvény negatív társadalmi hatásait. Ahol relevánsnak érzik, be tudnak építeni szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmat az óráikba” – olvasható a programismertetőben.

A milliárdos tőzsdespekuláns Soros György egyik zászlóshajója, az Amnesty International tanároknak és diákoknak szervez képzéseket Befogadó iskolai terek címmel. A honlapjukon olvasható felhívás szerint a program keretében 2023 tavaszán Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Szombathelyen és Veszprémben is tartanak módszertani képzéseket. A projektben olyan ismert szervezetek is részt vesznek, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány.

A teljes cikk a részletekkel ITT olvasható.

Célkeresztben a magyar gyermekvédelmi törvény

Az Európai Bizottság (EB) kezdeményezésre az Európai Unió Bíróságán eljárás indul a magyar gyermekvédelmi törvény ellen - számol be róla a Magyar Nemzet.

A brüsszeli testület oldalán Belgium és Luxemburg szintén csatlakozik az eljáráshoz.

A hazai LMBTQ-szervezetek szerint ez az eljárás az Európai Unió eddigi legnagyobb emberi jogi pere lesz, amelyhez a további uniós tagállamok csatlakozását is várják.