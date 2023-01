– A Himnuszt legutóbb öt nappal ezelőtt énekeltem. Álltunk Losoncon, Duray Miklós barátunk ravatalánál, magyarok, szerte a Kárpát-medencéből – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Szatmárcsekén a magyar kultúra napja alkalmából elmondott beszédében – írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök hozzátette: azért énekelték, hogy felemeljék Duray Miklóst a magyarok pantheonjába.

– Ezeréves történelmi távlatban sincs darabja a magyar kultúrának, ami felemelné úgy a szívünket, mint a Himnuszunk – húzta alá a kormányfő, majd kiemelte: méltó és igazságos, hogy a magyar kultúra napja a Himnusz megszületésének napja legyen. Továbbá jelezte, hogy műfaját tekintve a Himnusz imádság, mégsem térdepelve és végképp nem leszegett fejjel énekeljük, hanem éppen ellenkezőleg, egyenesen, és felemelt fejjel.

– Amikor olvassuk, nem Kölcsey Ferencet képzeljük magunk elé, nem a költő és nem is a Jóisten alakja rajzolódik ki, hanem az a rejtélyes valami, amit magyar sorsnak és géniusznak nevezhetünk – rögzítette.

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar kultúra napján, a Himnusz elkészültének kétszázadik évfordulóján tartott ökumenikus istentiszteletre érkezik a szatmárcsekei református templomba 2023. január 22-én

Fotós: Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

– A Himnusz arra emlékeztet minket, hogy jó okunk van a bűnbánatra – mondta a miniszterelnök. Szerinte a kérdés csak az, hogy mit kezdjünk ezzel a felismeréssel. Mint mondta, erre nem megoldás, hogy eltöröljük a történelmünket.

– Sok olyan nép volt, melyeknek sorsáról a történelem ura másképpen rendelkezett, és úgy tűnik, most is vannak olyanok, melyek eltűnésre ítéltettek. Ha igaz, hogy megmaradásunk nem vakszerencse, hanem a Jóisten segedelmével megvívott politikai, katonai és szellemi küzdelmek, ütközetek és szabadságharcok eredménye, akkor arra is érdemes keresnünk a választ, hogy mivel érdemeltük ki, hogy még mindig mi lakjuk a Kárpát-medence közepét, és még mindig miénk mindaz, ami belőle kisarjadt – hívta fel a figyelmet a kormányfő.