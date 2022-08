Befejeződött az Északi Áramlat-1 földgázvezetékhez szükséges turbina karbantartása, így nincs technikai akadálya annak, hogy Oroszország teljesítse a gázszállítási szerződésekben vállalt kötelezettségeit - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán a karbantartást végző vállalat mühlheimi telephelyén.

A kancellár a több tonnás berendezés előtt tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a turbina nem csupán kifogástalan állapotban van, hanem az összes hivatalos dokumentum is rendelkezésre áll ahhoz, hogy leszállítsák a vezetéket üzemeltető Gazprom orosz állami energetikai óriásvállalatnak.

A turbina használatba vételének jogi akadályai sincsenek, hiszen a földgáz-kitermelés és földgázkereskedelem területét nem érintik az Ukrajna ellen indított háborúja miatt Oroszországra kivetett szankciók.

Már csak arra van szükség, hogy az orosz fél oldalán "legyen valaki, aki azt akarja, hogy megérkezzen" a berendezés, ebben az esetben "nagyon gyorsan" eljuttatják - mondta Olaf Scholz.

A kancellár arról is szólt, hogy a Gazprom az Oroszországot Németországgal közvetlenül összekötő Északi Áramlat-1 mellett a Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül futó Yamal vezeték, valamint a Németországba az Ukrajna-Szlovákia-Ausztria útvonalon érkező Transgas vezeték révén is rendelkezik megfelelő kapacitással ahhoz, hogy hiánytalanul teljesítse szerződéses kötelezettségeit.

Ugyanakkor az Ukrajna elleni háború miatt továbbra is számolni kell azzal, hogy adódhatnak az orosz fél által "mondvacsinált okok, amelyek miatt majd valami megint nem működik" - mondta a német kancellár, ismertetve az orosz földgázimport kiváltását szolgáló intézkedéseket, köztük a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas tengeri terminálok építését.

A turbina előre tervezett, rutinszerű karbantartásával kapcsolatban Christian Bruch, a munkálatokat végző Siemens Energy elnök-vezérigazgatója a többi között elmondta, hogy a portovajai kompresszorállomáson - ahol a berendezést üzemeltetik - a Gazprom rendelkezésére áll egy ugyanolyan turbina, mint amely a mühlheimi telephelyen vesztegel. Az eddigi gyakorlat szerint ezt a turbinát akkor állítják üzembe, amikor már úton van az állomás felé a karbantartásra elszállított berendezés.

Az Északi Áramlat-1 mindössze 20 százalékos kapacitáson működik, a Gazprom állítása szerint kizárólag a turbina karbantartásával összefüggő műszaki okok miatt.

A turbina karbantartását a Siemens Energy egy kanadai telephelyén végezték, és a munka befejezése után Justin Trudeau kanadai kormányfő közreműködésével szállították Németországba. Ezzel kapcsolatban Olaf Scholz a mühleimi tájékoztatón kiemelte: nagyon hálás az ottawai vezetésnek azért az igen jelentős hozzájárulásért, amellyel segített világossá tenni, hogy "nincsen semmilyen műszaki oka a gázszállítás visszafogásának az Északi Áramlat-1 vezetéken".

Mindezzel kapcsolatban a kancellár a The Globe and Mail című kanadai lapnak egy interjúban - amelyet a német kormány portálján is közöltek - kifejtette, hogy Justin Trudeau segítségével "leleplezték" Vlagyimir Putyin "blöffjét", az orosz elnök így már nem magyarázhatja technikai okokkal a gázszállítások visszafogását.

Németországban Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja előtt 55 százalék volt az orosz import aránya a földgázfelhasználásában. A szövetségi kormány igyekszik lazítani ezt a függőséget, legutóbbi adatai szerint az orosz földgáz arányát sikerült 35 százalékra csökkenteni a háború kezdete óta.

Borítókép: Olaf Scholz német kancellár (j) és Christian Bruch, a Siemens Energy német energetikai vállalat vezérigazgatója az Oroszországból Németországba földgázt szállító csővezeték, az Északi Áramlat 1 Kanadában megjavított turbinájával a Siemens mülheimi üzemében 2022. augusztus 3-án.