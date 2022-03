Amikor Belzugló és a Városliget környékén parkoló autósok fizetni kezdtek, nem sejtették, hogy a pénzük Horváth Csaba és Tóth Csaba MSZP-s politikusok zsebébe vándorolt. Bár a kerületben élők között szinte nyílt titok volt az önkormányzatot körbelengő korrupció, mégis hinni szerették volna, hogy valójában őket védi az új határozat. Eszerint a fizetős parkolási övezet kiszélesítésével a balos testület az agglomerációból érkező autósok parkolását akarja lecsökkenteni - írja a Metropol.

Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási társaság vezetője vallomásával azonban kiborította a bilit, ugyanis gyanúsítottként bevallotta:

2016–2019 között a nevezett két szocialista politikus segítségével úgy nyerte el a parkolás üzemeltetését, hogy cserébe visszaadta nekik a bevétel felét, havi juttatásokban.

Horváth Csaba és Tóth Csaba mellé idővel becsatlakozott Molnár Zsolt és Baja Ferenc is, akik már egy fővárosi BKV-tender elnyeréséhez juttatták, és megígérték: két évig nem támadják meg a szerződését a Városházával.

Az automatából a politikusok zsebébe vándorolt a parkolási pénz

A maffiamódszerekről Karácsony Gergely is tudhatott, ugyanis az ő polgármestersége és főpolgármestersége idején realizálódott a két ügylet, akkoriban, amikor rejtélyes körülmények között eltűnt Sápi Attila szocialista képviselő is.

A jelenlegi főpolgármester ezért is léphetett vissza Márki-Zay Péter javára a miniszterelnök-jelöltségtől, hiszen korábban több alkalommal beszélt arról például, hogy ha visszamenne Zuglóba, akkor őt elásnák… vagy, hogy Tóth Csaba többször is megfenyegette a családját. Vélhetően Hadházy Ákos is ezzel vehette rá Tóth Csaba országgyűlési képviselőt az előválasztástól való visszalépésre - jegyzi meg a lap.

Illetve Horváth Csaba is emiatt mondhatott le anno az országos listáról. Márki-Zay unokatestvére, Hadházy sokat tudhatott az ügyről, hiszen már a nyilvános botrány előtt posztolgatott a témában, ahelyett, hogy a hatóságokhoz fordult volna. Ő volt az első, aki hírül adta közösségi oldalán, hogy Horváth Csabánál tiszteletét tette a rendőrség, egy házkutatás formájában.

„A zuglói parkolást folyamatosan szocialista nyomásgyakorlás vette körül”



Várnai László, a Civil Zuglóért Egyesület önkormányzati képviselője szerint a kerület szocialista többségű Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága 2016-ban 1 milliárdról 1,4 milliárdra tolta fel a megvásárolni kívánt műszaki és szolgáltatási tartalom javasolt keretét, de a közbeszerzést első körben a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette. „Utána az az ominózus testületi ülés következett, ahol az olcsóbb pályázót a baloldali testület kizárta és a 291 millióval drágább ajánlatot fogadták el. Ez a 291 millió pedig vészesen közel áll ahhoz a kenőpénzösszeghez, amit most itt a kirobbant botrány kapcsán emlegetnek” – hangsúlyozta Várnai, aki hozzátette: 71 ezer forintot fizettünk a parkolóórák darabjának működtetésért, világbotrány ez!

2017–2019 között már ezeken a helyeken is fizetniük kellett a parkolóknak



Az érintett időszakban a többi között a Városligetben, az Örs vezér tere környékén, az Istvánmező és környékén, a Vágány utca–Francia út–Kerepesi út és a Dózsa György út által határolt területen is fizetős lett a parkolás. A 2017-es döntés szerint rögtön 175–525 Ft/óra között kellett fizetniük az autósoknak ott, ahol korábban ingyen is parkolhattak.