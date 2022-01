A helyzet Olaszországban igencsak sajátos. Augusztusban még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a következménye az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt szövetségének. Most fordulat következik be az olasz belpolitikában. Új pártot hozott létre a Demokrata Pártból kilépett, volt olasz miniszterelnök, Matteo Renzi, és ez a lépése a most újra kormányra került Demokrata Párt szétválását jelenti. Renzi a politikai paletta közepe felé nyitna, és érzékelhető, hogy a jobboldali, a csalódott baloldali és a közép felé tartó szavazókat szólítaná meg.