– Nix ugribugri, Viktor – mint korábban mi is megírtuk, ez volt olvasható azon a képen, amin Orbán Viktort egy sírgödörbe lökve ábrázoltak, amit meg is osztott az az Ágoston Andrea, aki Mellár Tamás MSZP-P-s politikus jobbkeze és a Mindenki Pécsért Egyesület képviselőjelöltje egyben. Ágoston Andrea már a rendőröket is elküldte a „kur.a anyjukba”, vagy éppen a neki nem tetsző újságírókat a „redves p.csába”.