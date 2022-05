A finálét eldöntő gólt Nicolo Zaniolo szerezte a 32. percben, így az olasz együttes az 1961-es Vásárvárosok Kupája után másodszor ért csúcsra európai kupasorozatban.

José Mourinho, a Farkasok portugál vezetőedzője pedig azzal írt történelmet, hogy első szakemberként mindhárom európai kupasorozatban diadalmaskodott, ugyanis Bajnokok Ligáját kétszer, 2004-ben az FC Portóval, 2010-ben pedig az Internazionaléval, Európa-ligát - és a jogelőd UEFA Kupát - szintén két alkalommal, 2003-ban a Portóval, 2017-ben pedig a Manchester Uniteddel nyert.

Tirana egész Albánia történetének legnagyobb sporteseményére készült, így a két és fél éve átadott stadiont kizárólag gyalogosan lehetett megközelíteni, a főutakat teljesen lezárták az autós forgalom elől. A szurkolók így is órákkal a kezdő sípszó előtt elözönlötték a létesítmény környékét. Két órával a meccs előtt már félház lehetett a lelátókon és rendre hangpárbajt vívott egymással a két tábor, a feszültség szinte tapintható volt, mert a két klub egyaránt az elmúlt két évtized legfontosabb összecsapása előtt állt. Noha még húszezer drukker sem lehetett jelen a helyszínen, mégis katlanszerű hangulat és hangorkán fogadta a kivonuló csapatokat. Az olaszok az aréna egyik felét hagyományosan bordó-sárgába borították, míg a hollandok a Feyenoord klubszínei helyett Rotterdam városának zöld-fehér zászlaját lobogtatták.

A tízperces nyitóceremónia után, melynek során bemutatták a közönségnek az első alkalommal elhódítandó trófeát, a Feyenoord szimpatizánsai görögtüzeket gyújtottak, míg az AS Romáé élőképpel köszöntötték kedvenceiket.

A két együttes azonnal egymásnak is esett, de egyértelműen a szokatlan, sárga-szürke szerelésben futballozó rotterdamiak kezdtek magabiztosabban, a fővárosiak pedig kifejezetten indiszponáltan játszottak, így az is gondot okozott számukra, hogy átlépjenek a félpályán, ugyanakkor a védekezésük stabil volt. Ahogy a Farkasok felocsúdtak, hamisítatlan kupadöntős meccs alakult ki. A felek nem jól játszani, hanem nyerni akartak, így elsősorban semmiféle kockázatot nem vállaltak, csakis a biztonságra helyezték a hangsúlyt, ezért az első kapura lövésre is a 18. percig kellett várni. Ekkor már nem volt pályán a játékot sérülése ellenére vállaló Henrih Mhitarjan, akit bő negyedóra után le kellett cserélni. Az olaszok aztán egy nagy egyéni hibát, Trauner rossz helyezkedését kihasználva szereztek vezetést. A szünet előtti percekben beszorult a Roma, de a Feyenoord nem tudta gólra váltani a fölényét.

A második félidőben a hollandok nekirontottak az olaszoknak, akik csak Rui Patricio két hatalmas bravúrjának köszönhetően tartották meg a vezetésüket, egy ízben a kapufa is segítette a portugál hálóőrt. Az AS Roma hátsó alakzata önfeláldozóan futballozva őrizte a minimális előnyt, de ellenakcióra nem jutott ereje a teljesen beszoruló gárdának. A játékrész derekán valamelyest alábbhagytak a Feyenoord rohamai, míg a Romára jó hatással volt Veretout és a tavaly nyári Eb-n elszenvedett súlyos sérülése miatt a sorozatban csak most bemutatkozó Spinazzola beállítása. A Feyenoord a hajrában sem talált rést a római védelmen, így a mérkőzés nagy részében hiába játszott fölényben, mégis az ellenfele örülhetett a lefújáskor. José Mourinho csapataira jellemző remek védekezés, ezúttal a Roma számára is kifizetődőnek bizonyult.

A lefújást követően aztán a bordó-sárgák azonnal a saját szurkolóik előtt kezdték ünnepelni a történelmi diadalukat Gala híres Freed from desire című slágerére.