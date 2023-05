Egy 18 éves illinoisi lány, Gina Miles nyerte a The Voice amerikai kiadásának huszonharmadik évadát, aminek műsorbeli mestere, Niall Horan is örülhetett. A döntőben az énekesnő vele is előadott egy duettet (Billy Joeltől a New York State of Mindot), de már előtte lenyűgözte a zsűrit és a közönséget Taylor Swift, illetve Sinéad O'Connor egy-egy slágerével - szúrta ki az Origo.

