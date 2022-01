A labdakergetés helyett a zenélés felé kacsingatott, ismerte nagy kedvence, a dzsesszénekes Al Jolson minden slágerét, gyűjtötte a lemezeit, majd tizenévesen a rock and roll bűvöletébe esett. Tizenöt évesen otthagyta az iskolát, először a család üzletében újságkihordóként dolgozott, majd egy plakátokat készítő nyomdában, az azonban csak legenda, hogy sírásó is volt. Közben zenélt is, igaz akkor még csak az utcákon, Spanyolországból csavargás miatt ki is utasították. A rock and rollból gyorsan kiábrándult, a soul és a rhythm and blues kerítette vonzásába.