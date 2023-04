Debrecenben, a Liget lakóparkban eladó egy 2020-ban épült 400 m2-es telken, 150 nm-es, 4 hálószobával, 8 beépített gardróbbal és mosókonyhával rendelkező, klimatizált, praktikus elrendezésű ikerház típusú családi ház! Az ház tégla falazattal, hő és hangszigeteléssel, minőségi kivitelezésben épült meg.

A földszinten hatalmas 40nm-es étkező-nappali-közösségi tér, konyha, szülői hálószoba található, melyhez tartozik egy külön nyíló mosdó, és egy önálló gardróbszoba. Szobái járólappal, míg a többi helyiség extra nagy méretű gránit járólappal burkolt. A konyha pultja is ebből készült, mely minőségi beépített műszaki tartalommal van ellátva. Az emeleten található a 3 hálószoba, 2 fürdőszoba melyekben összesen 2 zuhanyzó és 2 kád is helyet kapott. A 3 illemhelyiség mindegyikében helyet kapott a WC mellett egy piszoár is. Az ingatlanhoz továbbá tartozik még 2 terasz, az emeleten egy 10 nm-es erkély, melyre két szobából is ki lehet jutni, illetve a földszinten a nappaliból nyíló 30 nm-es gyönyörűen berendezett fedett terasz. Az otthon melegéről gáz-cirkó gondoskodik, padlófűtéses hőleadással. Nyílászárói minőségi hang és hőszigetelt üvegezésűek, automata alumínium redőnyökkel felszerelve.

A ház teljes egészében Lakáskultúrás bútorokkal van berendezve. A ház teljes berendezési tárgya, a kárpitokat is beleértve minőségi egyedileg tervezetten lett kialakítva. Minden számlával igazoltan.

Az ingatlan teljesen külön bejárattal rendelkezik, mely elektromos kapuval lett ellátva, illetve wifis riasztórendszerrel felszerelt, 5 darab kamerával. A telek műfűvel lett parkosítva, melyen található egy grillterasz, 8 nm-es kerti házikó, illetve biciklitároló!

Az ingatlant csak és kizárólag teljes berendezéssel együtt lehet megvásárolni, melyet a vételár tartalmaz! Az ingatlan a teljesség igénye nélkül: letisztult, igényes, modern, nem utolsó sorban extra magas felszereltségű minden téren, a környék és a környezet magáért beszél!!Tulajdoni viszonyai rendezettek, megtekinthető, előzetes egyeztetés után, komoly érdeklődők részére. Csendes, nyugodt, jó szomszédsággal rendelkező aszfaltos utcában található!

Fotók: Ingatlanbazár