Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Tasó László országgyűlési képviselő tartottak lakossági fórumot kedden Vámospércsen, a nemrég megújult művelődési házban. A késő délutáni esemény fő témái az áprilisi 3-i választások és népszavazás voltak.

Forrás: Kiss Annamarie

Ménes Andrea köszöntőjében felidézte: 30 évvel ezelőtt azzal a céllal alapították meg a Fidesz helyi szervezetét, hogy egy jobb, élhetőbb települést építsenek.

– Ma már tudjuk, hogy együtt a legvastagabb falakon is átjutunk. Ezért veszek részt én is minden választáson. Az elmúlt évtized munkájának köszönhetően egy olyan otthont sikerült építeni, amelyet megálmodtunk harminc évvel ezelőtt – fogalmazott a városvezető, aki a hallgatóságát is arra buzdította, hogy jövő hét vasárnap a kormánypártot támogassa, a népszavazási kérdésekre pedig a nemleges választ adja.

Forrás: Kiss Annamarie

Hozzátette: a választások tétje az eddig elért eredmények megvédése, hiszen 2010 óta egy élhető kisvárossá alakult Vámospércs, ahol elérhető minden közszolgáltatás, jó a közbiztonság, megújultak közintézmények, uszoda és játszóterek is épültek.

Forrás: Kiss Annamarie

– Bármennyire is jók Tasó László és a kormánypárt esélyei, mégsem lehetünk biztosak a végeredményben. 2002-ben hasonló hangulatban, érzésekkel álltunk a választások előtti napokban, amelyen sokan részt vettünk, mégsem elegen. Amíg a végeredményt ki nem hirdetik, addig egy választás kimenetele sem biztos – fogalmazott Kövér László. A házelnök beszédében a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban hangsúlyozta, vannak már olyan európai országok, ahol a gyermekeket át lehet műttetni ellenkező neművé, különféle hormonkezelésekkel tönkretéve azok egészségét.

Forrás: Kiss Annamarie

A gazdasági eredményeket alátámasztva több számadatot is megosztott a hallgatósággal. Kiemelte, hogy hazánkban a munkanélküliség a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony, amely a covid utáni válság következtében sem ugrott vissza a 2010 előtti magasságokba. – Magyarország elmúlt 100 évében nem volt 10 olyan esztendő, amely olyan gyarapodást adott volna, mint az elmúlt 10 évünk - mutatott rá.

Tasó László felhívta a figyelmet arra, hogy a mai világban sokkal nehezebb eligazodni a különféle csatornákon keresztül érkező, ellenőrizhetetlen és korlátlan információáradatok között.

Forrás: Kiss Annamarie

– Háború idején még soha nem volt ennyi álhír és téves információ. Az álhírgyártás iparszerűen működik és ezt tapasztaljuk a helyi kampányban is. A baloldal ezekkel az eszközökkel próbálja a hatalmat megszerezni – fogalmazott. A honatya elmondta azt is: célja, hogy a jövőben azon dolgozzon, hogy Kelet-Magyarország le tudja dolgozni a lemaradását a többi országrész fejlettségéhez képest.

BS