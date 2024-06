Már decemberben biztossá vált, hogy Kácsor Gréta a 2023/2024-es idény végén távozik a DVSC Schaeffler együtteséből. Már korábban is lehetett róla hallani, hogy a válogatott kézilabdázó román Gloria Bistrita-Nasaud csapatában folytathatja pályafutását, amit a napokban a sport.ro és a handbalmania.ro hírportál már tényként közölt. Mint azt az MTI is írja, a besztercei klub az előző idényben a bajnokságban a CSM Bukarest és a CS Rapid Bukarest mögött a bronz medáliát szerezte meg, míg az Európa-ligában ezüstérmes lett, miután kikapott a norvég Storhamartól.

Kácsor Grétáék áprilisban Debrecenből kvalifikálták magukat a magyar kézi-válogatottal az olimpiára

Forrás: Napló-archív

A BL-szabadkártyán múlhat?

Ahogyan a debreceni gárda, a hírek szerint a Gloria Bistrita-Nasaud is benyújtotta igényét a keddig kérhető BL-szabadkártyára. A román csapatnál nagy változások lesznek, ugyanis tízen is távoznak, azonban az érkezőket még továbbra sem jelentették be egyik hivatalos online felületükön sem. Ezek szerint azt is el lehet képzelni, a kézilabdázók szerződtetése attól is függ, hogy az alakulat szerepelhet-e a Bajnokok Ligája csoportkörében. A 24 éves váci nevelésű Kácsor Gréta tagja az olimpiára készülő válogatott keretének is, a játékost egyelőre más klubcsapattal nem hozták hírbe. Azonban heteken vagy akár napokon belül a játékost akár már Besztercén is láthatjuk.

Sokat köszönhet neki a DVSC kézicsapata

A sportstatisztika.com adatai alapján Kácsor Gréta a Lokiban két idény alatt 82 tétmeccsen 341 gólig jutott. Az utolsó meccseken kimondottan jó formában volt, a hazai szezonzárón mikor búcsúztatták, nem csak nála, hanem sok szurkolónál is eltörött a mécses.