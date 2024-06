Csak pozitívumot tud mondani a Cigánd futballcsapatáról

Miután a szakmai stáb és a játékosok abszolút megértették egymást, kiválóan tudtak együtt dolgozni, nem mellesleg az eredmények is jöttek, nem is lehetett kérdés, hogy a klub vezetősége továbbra is Igor Bogdanovics vezetőedzővel képzeli el a folytatást. A szakember múlt héten a Haon sportpodcastjében, a H szektorban is beszélt arról, hogyan érzi magát a cigándi kispadon. A klub Facebook-oldalán található videóban elmondta, hogy csak pozitív érzések vannak benne, és már lig várja a folytatást.

Igor Bogdanovics a következő idényre aláírta a szerződést

Forrás: Cigánd SE

Amikor az előző nyáron Cigándra érkeztem, nem gondoltam volna, hogy a történetem a klubbal ennyire sikeresen alakul. A bajnokságban elért eredmény nem csak rajtam múlott, hanem a vezetőségen, a munkatársaimon és persze a nagyon jó összetételű csapaton. Szerencsém van, hogy itt lehetek, köszönöm a támogatást, jó érzések járják át a lelkem

– hangoztatta Igor Bogdanovics.

Ellenfélként néz szembe a DVSC-vel

Igor Bogdanovics korábban a DVSC-t már másodedzőként is segítette, a kis Lokit pedig vezetőedzőként is irányította. A Cigánd előtt többek között irányította még a Hajdúböszörményt és a Karcagot.

Mint arról már portálunkon olvashattak, a hírek szerint június 29-én DVSC-Cigánd edzőmeccset rendeznek, így Igor Bogdanovics akkor ellenfélként térhet vissza egykori sikerei helyszínére.

Azonban Igor Bogdanovics gyakran magára ölti a Loki-mezt is, múlt hétvégén például Hajdúszoboszlón láthattuk egy gálameccsen.