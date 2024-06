Makray Balázs, a DVSC cégvezetője volt az M4 Sport stúdiójának vendége az elmúlt hétvégén. A músorban több témát is körbejártak a Lokival kapcsolatban, ezekből a legérdekesebb talán az átigazolásokról és a következő szezonról szóló volt.

Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője

Forrás: Czinege Melinda

Mintha két új játékossal kezdene a DVSC

Makray Balázs hangsúlyozta, a Debrecen abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindössze két játékos, Dzsudzsák Balázs és Bódi Ádám szerződése fut ki a nyáron, de velük is szorgalmazzák a folytatást. – A csapat magja együtt marad, de nincs olyan átigazolási időszak, amikor nincs mozgás a keretben. Nálunk is lesz, vannak olyan játékosok, akik iránt érdeklődés mutatkozik, ennek fényében is foglalkozunk majd az állomány erősítésével.

Kicsit viccesen azt tudom mondani, két olyan új játékosunk már biztosan lesz a következő szezonra, aki eddig nem tudott igazán segítségünkre lenni.

Jorgo Pellumbi és Thor Úlfarsson ugyan mindketten dolgoztak velünk a télen, de sérülések okán keveset léptek pályára. Sokat várunk mindkettőjüktől, ők a sérülésből visszaérkezve szintén elkezdik a felkészülést – emelte ki Makray Balázs.

A klubnál abban is bíznak, a DVSC által ugyancsak télen igazolt Szuhodovszki Soma és Kocsis Dominik az őszre teljesen beintegrálódik a Loki taktikájába. – Amikor igazoltuk őket, reálisan nézve úgy gondoltuk, nem valószínű, hogy már a tavasszal robbantani fognak. Mindketten más közegből, más városból érkeztek, ezt szokni kell. A labdarúgás összetett sport, a korábbi együtteseikhez képest a miénk eltérő játékstílust képvisel, ehhez is idomulniuk kellett, de úgy gondolom, mind a ketten nagyon jó úton járnak, és a jövőben a DVSC komoly erősségei lesznek. Ehhez nyilván egy jó alapozás is hozzá tud majd járulni – húzta alá.

Több edzőmérkőzést is játszik a DVSC

Az a jó alapozás, amely információink szerint június 15-én kezdődik majd. A Loki javarészt a pallagi akadéminán készül – ezt Makray Balázs is megerősítette az M4 Sport stúdiójában –, de tervben van külhoni felkészülés is.

Július 7-e és 19-e között Ausztriában fogunk edzőtáborozni, ott előreláthatólag hat mérkőzést játszunk majd

– ismertte a szakember, aki a gárda jövő évi céljairól is szót ejtett. – A következő évnek arról kell szólnia, hogy most már tényleg próbáljuk meg nyíltabban is megcélozni a dobogót, vagy a nemzetközi kupát érő helyet, de ez a bajnokság nagyon nehéz. Úgy gondolom ott leszünk azok között, akik harcolhatnak majd a jobb helyezésekért – nyilatkozta Makray Balázs.