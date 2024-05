Szerintem Szentes Lázár és Szima Gábor úgy igazolt engem, mint egy amolyan utolsó puzzle-darabot. Az akkori együttesből senki sem hiányzott, de talán azért is voltunk olyan erősek, mert barátok is voltunk. A mai napig családtagként tekintünk egymásra. Habi és Sandro nagyon sokat segített, de Szentes Lázár is segítőkész volt.

Ki nyert volna egy akkori Zvezda–DVSC meccsen?

Mindig hangsúlyozom, az akkori csapatunkat egymás után senki sem tudta volna kétszer legyőzni. Persze a Manchester UTD-nek sikerült. Biztos, hogy egy izgalmas találkozó lett volna.

Egyesek szerint a DVSC történelmének legjobb légiósa vagy. Mit szólsz ehhez?

Három hónapra érkeztem, ebből húsz év lett. Tényleg mindig próbáltam 100 százalékos lenni, átéreztem, hogy akár vért is kész voltam adni a Loki címeréért. A társaim is így gondolták, az eredmények pedig magukért beszélnek. Természetesen nem gondolkoztam ilyenen, de mindig jólesik, ha megállítanak az utcán vagy egy-egy közös képet készítenének. Az, hogy húsz év után is ilyen szeretetet kapok, egészen szívmelengető.

Kérdeznem sem kell melyik volt a legjobb meccsed?

Nyilván a Hajduk elleni, de volt ott más is…

Sosem felejtem, amikor a Ferencvárost láttuk itthon vendégül és nyertünk 2–0-ra, ekkor tudatosítottuk a zöldekben, hogy mi leszünk a királyok, a szezon végén pedig első bajnoki címét szerezte a DVSC. A Manchester UTD ellen is fantasztikus volt játszani, Ronald Habi mesérült a Hajduk ellen, de ő hatalmas UTD-szurkoló, és nem tudott játszani az Old Traffordon. A meccs előtt beszéltem Ruud van Nistelrooyyal, hogy cseréljünk mezt, azt mondta, majd meccs után. Én persze azt hittem, elfelejti. Éppen tusoltam a mérkőzés után, amikor szólt a masszőr, hogy keresnek a UTD-től, mondom szórakozol? A holland klasszis várt rám, hogy odaadja a mezét, de azt mondta én is hozzam az enyémet. Elképesztő élmény volt, a mezt pedig átadtam Habinak.

A válogatottban is bemutatkoztál, milyen érzés volt játszani a hazádért?

Ez úgy történt, hogy ültem és meccset néztem a barátaimmal, amikor hívott a menedzserem: kérdezte, „ülsz?”, feleltem, igen. Közölte velem, hogy válogatott vagyok. El sem hittem, letettem a telefont, a többiek kérdezték, mi történt? Mondtam nekik, behívtak a nemzeti együttesbe! Nagyon boldogok voltunk, de ez is egy valóra vált álom volt. Az első válogatott meccsemen 70 ezer ember volt kint, felejthetetlen élményként maradt meg bennem. A játékosaimnak is mindig ezt próbálom átadni. Egyszer a Lazio ellen játszottunk, 97 ezren szorítottak nekünk, minden fejben dől el, ezt bírni kell.