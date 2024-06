Vasárnapra a Mozdulj Bocskaikert! Családi nap keretében kaptak meghívást közönségkedvenceink. A 2×12 perces gálamérkőzésen a Be Strong gárdájával, majd a bocskaikerti fiatalokkal is megmérkőztek a mieink. A garantált jó hangulat és a sokgólos mérkőzés mellett a DVSC sikeredzője, Herczeg András jelenléte is emelte az esemény színvonalát. A DVSC-ben pályára lépett: Luis Ramos, Igor Bogdanovics, Kerekes Zsombor, Madar Csaba, Tisza Tibor, Erdélyi Miklós és Mészáros Norbert.