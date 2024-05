A Ferencváros ellen mindig jó volt a hangulat a Nagyerdei Stadionban

Forrás: NS-archív

A legtöbb néző: DVSC-FTC és FTC-DVSC

Ahogyan az előző években, úgy ezúttal is a Loki–Fradi rangadók voltak a legnépszerűbbek. A 9. fordulóban 12.793 néző gyűlt össze a Groupama Arénában, míg Debrecenben 12.114-en voltak a lelátón. A felek harmadik NB I.-es találkozóját a hivatalos adatok alapján 11.959-en tekintették meg Budapesten.

Szép pillanatok, ünneplés, történelem

A Loki TV videójának köszönhetően több emlékezetes pillanatra is visszaemlékezhetünk a 2023/2024-es idényből. Felfedezhetjük benne, mikor Megyeri Balázs az Újpest ellen büntetőt hárított, valamint Sztefan Loncsar a Mezőkövesdnek hálószaggató gólt lőtt. Örömteli volt az is, mikor Újpesten megtört az átok, és a DVSC hosszú idő után diadalmaskodott a lilák otthonában ismét. Az UTE elleni utolsó bajnoki is emlékezetesre sikerült, ugyanis a debreceniek csak a meccs végén Hamzat Ojediran révén találtak be, amely után felrobbant a hangorkántól a stadion.

Megtört az átok Újpesten

Forrás: NS-archív

Örömteli, hogy a legifjabb szurkolók is feltűntek a lelátón, de az is megható pillanat volt, mikor Hornyák Csaba az első élvonalbeli meccse után megölelte Szrdjan Blagojevicset. Voltak csapatépítő tréningek is, de a képsorok között láthatunk csapatfotózást, fergeteges karácsonyi bulit,török edzőtáborozást, húsvéti locsolkodást és egy nem mindennapi anyák napi ünnepet. Természetesen ebben az idényben is láthattunk Dzsudzsák Balázs által értékesített büntetőt, de azt sem felejthetjük, mikor Meldin Dreskovics a Fehérvár ellen kapásból betalált. Mindent egybevetve, ebben a szezonban is sok emlékezetes momentuma volt a Lokinak, a futballisták remélhetőleg a következő idényben is többször mosolyt csalnak a szurkolók arcára.