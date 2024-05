A 2023/24-es idényben a teljes OTP Bank Liga-mezőnyt tekintve a Lokiban játszottak a legtöbbet a fiatalok (egész pontosan a 2003-ban vagy utána született magyar labdarúgók), összesen 3309 percet – írta a klub honlapja.

A DVSC tehetségei az elitben

A TOP 5 legtöbbet foglalkoztatott fiatal játékosból 2 a DVSC kötelékében szerepelt, Baranyai Nimród (1588) és Vajda Botond (1347). További érdekesség, hogy a saját nevelésű játékosok közül Baranyai Nimród végzett az élen Volt olyan bajnoki, amelyen a csapat átlagéletkora csak 24 év volt, de az évad során a harmadik legfiatalabb összetételű együttessel sikerült például 5-1-re legyőzni a ZTE gárdáját. A nemrég véget ért bajnoki szezonban debütált csapatunkban Tuboly Máté, Batai Tamás, Hornyák Csaba, Erdélyi Benedek, Cibla Flórián és Gellén Balázs is. Kiemelendő, hogy a debütálók közül kétszer is pályára lépett Hornyák Csaba, aki 2006-os szülésű, még 18 éves sincs. Ugyanilyen fontos, hogy Vajda Botond lett az NB I-ben az év felfedezettje, Baráth Péter 2022-es sikere után az elmúlt három évben tehát másodszor is DVSC-játékos érdemelte ki az elismerést. Annak ellenére, hogy klubunk már a 26. fordulóban teljesítette az MLSZ által elvárt és támogatott mennyiséget, továbbra is nagy lehetőséget adott a fiataloknak. A DVSC-nél nem az MLSZ által előírt fiatal-kvóta elérése volt a fő cél (1485 perc), ezt több mint kétszeresen túlteljesítette, hanem a fiatalok fejlesztése és szerepeltetése a klub hosszú távú stratégiájával összhangban. A szezon második felében 5 olyan forduló is volt, amely során a Loki átlépte az MLSZ által ajánlott meccslimitet, Vajda Botond, Baranyai Nimród és Tuboly Máté mellett például Batai Tamás is fontos szerephez jutott.