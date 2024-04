Szombaton 19 óra 30 perctől újra pályára lép a DVSC. A debreceniek Miskolcon vizitálnak, ahol a DVTK ellen igyekszenek begyűjteni a három pontot. Kifejezetten fontos meccs lesz ez Dzsudzsák Balázséknak, hiszen győzelmi kényszerben futhatnak ki a gyepre, amennyiben oda szeretnének érni a nemzetközi kupaindulást jelentő helyek egyikére. Az idei pontvadászatban azonban nem a borsodi együttes a kedvenc vetélytársa a Lokinak, eddig két találkozón egy vereség és egy Nagyerdei Stadionban kiharcolt döntetlen a mérleg. Érdekesség még, hogy a két szurkolótábor kifejezetten jó viszonyt ápol egymással, így legtöbbször karneváli hangulata van a rangadóknak. Gyakran az is előfordul, hogy a két fél a másikat élteti.

Szatmári Csabának különleges lesz a DVSC ellen

Az utóbbi szezonokban már hozzászokhattunk, a diósgyőriek kezdőcsapatában rendre helyet kap a DVSC saját nevelésű védője, Szatmári Csaba. Néhány éve azonban Szacsa még a Loki védelmének egyik oszlopos tagja volt, s legtöbbször stabil teljesítményt nyújtott, továbbá fontos gólokat is szerzett Vasutas-mezben. Voltak olyan drukkerek, akik úgy tartották, a következő 8-10 esztendőre meg is van a hajdúsági védelem egyik kihagyhatatlan pillére. Az élet azonban más forgatókönyvet tartogatott a kiváló bekknek, aki immár a borsodiak sikeréért harcol. A belső védő a Haon kérdésére elárulta, mindig különleges érzés anyaegyesülete ellen szerepelni, de 90 percre félre kell tenni a barátságot. – Valamilyen szinten igaz, hogy felpörgeti az embert, ha korábbi csapata ellen játszik.

Szeretnék én is mind magamnak, mind a közönségnek bizonyítani. Hatalmas szükségünk van a győzelemre és muszáj jól játszanom, ha a mester nekem szavaz bizalmat.

Kiválóan érzem magam Miskolcon, már teljesen berendezkedtünk a családdal. A szurkolóink fantasztikusak, együtt még szép eredményeket érhetünk el – nyilatkozta.

Bárány Donát és Szatmári Csaba nagy csatát vívhat egymással

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Remek meccsre van kilátás

A DVSC ellen kifejezetten jó eredményeket ért el a Diósgyőr az idei szezonban, és a tabellán is remek pozícióban helyezkednek el a borsodiak. Jelenleg 37 egységgel áll a Diósgyőr, míg a Loki 42-vel, így egy esetleges sikerrel közelebb kerülhetnek aktuális riválisukhoz. Persze ehhez a debrecenieknek is biztosan lesz 1-2 szavuk, hiszen Bárány Donáték jelenleg azért küzdenek, hogy a bronzérmes pozíciót elérjék. Amennyiben azonban „csak” a negyedik hely lenne meg szezon végén, akkor sem lógathatnák az orrukat a hajdúságiak, ha összejön a hőn áhított Paks–Ferencváros MOL Magyar Kupa-döntő, hiszen ebben az esetben a negyedik helyezettre száll át az EKL-selejtező joga. Szatmári Csaba úgy fogalmazott, nyerni szeretnének, ám tudják, nehéz dolguk lesz a tavalyi dobogós ellen. – Szerintem jól kezdtük a bajnokságot, majd hullámvölgybe kerültünk, most ismét kiegyenesedtünk. Remélem, az MTK elleni pontszerzés ad egy nagy lendületet, hiszen ott nem mindig szoktunk jól szerepelni. Mindig a következő feladatra koncentrálunk.

A DVSC játéka egyébként nagyon meggyőző, tudatosan futballoznak. Mi is tudunk fegyelmezetten teljesíteni, egy ilyen rangadón pedig igyekszünk majd kihozni magunkból a maximumot

– fogalmazott a bekk.

A tabella 1. Ferencváros 28 20 4 4 64 2. Paks 28 15 5 8 50 3. Fehérvár FC 28 15 4 9 49 4. PAFC 28 11 10 7 43 5. DVSC 28 12 6 10 42 6. MTK 28 11 7 10 40 7. DVTK 28 10 7 11 37 8. ZTE FC 28 10 5 13 35 9. KTE 28 10 4 14 34 10. Újpest FC 28 10 4 14 34 11. Kisvárda 28 7 3 18 24 12. Mezőkövesd 28 5 5 18 20

Az előző forduló eredményei Április 13., szombat Kisvárda–Újpest 4–1 Debreceni VSC–Kecskemét 1–0 Paks–Fehérvár 1–2 Április 14., vasárnap MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–1 Zalaegerszegi TE–Ferencváros 2–3 Mezőkövesd–Puskás Akadémia 0–4